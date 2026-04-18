Intim pillanatot osztott meg Varga Barnabás menyasszonya
Együtt pihent kedvencével a futballista. Varga Barnabást imádnivaló pillanatban fotózta le szerelme.
Varga Barnabás Instagram-oldalát böngészve keresve is nehezen találunk a csatár magánéletével kapcsolatos bejegyzéseket. Az AEK Athén támadója boldog párkapcsolatban él párjával, Laurával, aki a futballistánál gyakrabban enged betekintést a kulisszák mögé. Ezúttal egy szupercuki fotóval jelentkezett.
Varga Barnabás menyasszonya bensőséges pillanatot osztott meg
A 31 éves labdarúgó tavaly májusban kérte meg párja kezét, aki igent mondott, majd a téli átigazolási időszakot követően az egykori Fradi-csatárral együtt Görögországba költözött. Laura Instagram-bejegyzéseiből egyértelműen kirajzolódik, hogy a jegyespár élvezi az athéni életet. Ebben nem kis szerepet játszik közös kiskutyájuk, aki ezúttal is reflektorfénybe került a közösségi médiában.
A maltipoo fajtájú kutyus a csatár mellett hajtotta nyugovóra a fejét, a cuki pillanatot Laura örökítette meg és osztotta meg a követőivel.
Varga Barnabás és az AEK Athén egyébként jó eséllyel pályázik a bajnoki címre Görögországban: a rájátszásban az Olimpiakosz elleni győzelemmel kezdtek, ugyanakkor csütörtökön a spanyol Rayo Vallecano búcsúztatta őket a Konferencialigától.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre