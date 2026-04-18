Intim pillanatot osztott meg Varga Barnabás menyasszonya

Varga Barnabás Instagram-oldalát böngészve keresve is nehezen találunk a csatár magánéletével kapcsolatos bejegyzéseket. Az AEK Athén támadója boldog párkapcsolatban él párjával, Laurával, aki a futballistánál gyakrabban enged betekintést a kulisszák mögé. Ezúttal egy szupercuki fotóval jelentkezett.

Varga Barnabás ritkán mutatja meg menyasszonyát Fotó: Facebook/aek.fc.official

Varga Barnabás menyasszonya bensőséges pillanatot osztott meg

A 31 éves labdarúgó tavaly májusban kérte meg párja kezét, aki igent mondott, majd a téli átigazolási időszakot követően az egykori Fradi-csatárral együtt Görögországba költözött. Laura Instagram-bejegyzéseiből egyértelműen kirajzolódik, hogy a jegyespár élvezi az athéni életet. Ebben nem kis szerepet játszik közös kiskutyájuk, aki ezúttal is reflektorfénybe került a közösségi médiában.

Varga Barnabás és kis kedvence együtt pihentek Fotó: Instagram

A maltipoo fajtájú kutyus a csatár mellett hajtotta nyugovóra a fejét, a cuki pillanatot Laura örökítette meg és osztotta meg a követőivel.

Varga Barnabás és az AEK Athén egyébként jó eséllyel pályázik a bajnoki címre Görögországban: a rájátszásban az Olimpiakosz elleni győzelemmel kezdtek, ugyanakkor csütörtökön a spanyol Rayo Vallecano búcsúztatta őket a Konferencialigától.