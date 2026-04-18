Súlyos következménye lett annak, amit Varga Barnabásék csináltak

Továbbra sem indulhat a bajnokcsapat selejtező nélkül a Bajnokok Ligája-főtáblán. Varga Barnabásék kiesése a Konferencialigából nemcsak az AEK Athénnak, hanem egész Görögországnak fáj.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.18. 07:30
Hiába küzdött hősiesen Varga Barnabás csapata és nyert 3-1-re a csütörtöki AEK Athén-Rayo Vallecano Konferencialiga-mérkőzésen, mivel a negyeddöntő első találkozóján 3-0-ra kikapott, búcsúzott a kupasorozattól. Sőt, az elveszített párharcnak ennél egy súlyosabb következménye is lett a görög labdarúgásra nézve.

Varga Barnabásék kupabúcsújának következménye

Görögország közel volt ahhoz, hogy jövőre automatikus BL-főtáblás legyen a bajnokcsapata, de az AEK Athén kiesésével ez a remény szertefoszlott. Nem sikerült ugyanis Csehország elé lépni az UEFA-nemzetek koefficiens-rangsorában, amely 0,113 ponttal előzi meg Görögországot – írja a Football Meets Data X-oldalára hivatkozva a Magyar Nemzet

Ezzel pedig 2027-ben a cseh bajnok indulhat majd a Bajnokok Ligája-főtáblán, míg a görög aranyérmesre BL-selejtező vár

– igaz, csak egy párharcot kell sikerrel megvívnia a főtáblára jutáshoz.

Varga Barnabásék kupabúcsúja tehát nemcsak az AEK Athén játékosainak, szakmai stábjának és szurkolóinak fáj, hanem minden görög futballrajongónak is.

 

