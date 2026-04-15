Meggondolatlanság miatt került szorult helyzetbe Varga Barnabás

Nehéz helyzetbe került Varga Barnabás és csapata, amely háromgólos hátrányból várja a csütörtöki AEK Athén-Rayo Vallecano Konferencialiga-mérkőzést (21:00). A 31 éves magyar támadó dolga azért sem lesz egyszerű, mert állandó csatárpárja, Luka Jovics a negyeddöntő első találkozójának végén meggondolatlan volt, és begyűjtötte harmadik sárga lapját a kupában, így eltiltás miatt nem játszhat a visszavágón. A szezonban már 20 találatnál járó szerb csatár hiányában pedig elsősorban Vargától várják majd a gólokat a szurkolók.

Varga Barnabásnak és társainak csodára lenne szükségük az AEK Athén-Rayo Vallecano meccsen, hogy továbbjussanak Fotó: AEK Athén/Facebook

AEK Athén-Rayo Vallecano: Ki lesz Varga Barnabás segítségére?

Az AEK Athén vezetőedzője, Marko Nikolics gőzerővel dolgozik Luka Jovics pótlásának tervén, a gazzetta.gr szerint Varga Barnabás párja ezúttal Mijat Gacsinovics vagy Zini lesz. A jobb oldalon várhatóan Aboubakary Koita, míg a bal szélen Roberto Pereyra kezdhet.

Ki kell hoznunk magunkból a maximumot. Hinnünk kell a fordításban és küzdeni. Ki kell érdemelnünk a futball Istenének segítségét. Ha ez mind megtörténik, akkor semmi sem lehetetlen

– fogalmazott a Rayo Vallecano elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző, akit természetesen arról is megkérdeztek, ki pótolja majd Luka Jovicsot.

Úgy hiszem, hogy a csapatjátékunknak köszönhetően jutottunk el idáig. Minden a teljesítményen múlik

– mondta a szerb szakember, aki tehát semmit nem szeretett volna elárulni arról, ki játszik majd Varga Barnabás mellett a támadósorban.