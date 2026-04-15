RETRO RÁDIÓ

Meggondolatlanság miatt került szorult helyzetbe Varga Barnabás

Varga Barnabás csatárpárja, Luka Jovics eltiltását tölti. A magyar támadótól és társaitól csodát várnak az AEK Athén-Rayo Vallecano meccsen.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.15. 19:45
Nehéz helyzetbe került Varga Barnabás és csapata, amely háromgólos hátrányból várja a csütörtöki AEK Athén-Rayo Vallecano Konferencialiga-mérkőzést (21:00). A 31 éves magyar támadó dolga azért sem lesz egyszerű, mert állandó csatárpárja, Luka Jovics a negyeddöntő első találkozójának végén meggondolatlan volt, és begyűjtötte harmadik sárga lapját a kupában, így eltiltás miatt nem játszhat a visszavágón. A szezonban már 20 találatnál járó szerb csatár hiányában pedig elsősorban Vargától várják majd a gólokat a szurkolók.

Varga Barnabásnak és társainak csodára lenne szükségük az AEK Athén-Rayo Vallecano meccsen, hogy továbbjussanak Fotó: AEK Athén/Facebook

AEK Athén-Rayo Vallecano: Ki lesz Varga Barnabás segítségére?

Az AEK Athén vezetőedzője, Marko Nikolics gőzerővel dolgozik Luka Jovics pótlásának tervén, a gazzetta.gr szerint Varga Barnabás párja ezúttal Mijat Gacsinovics vagy Zini lesz. A jobb oldalon várhatóan Aboubakary Koita, míg a bal szélen Roberto Pereyra kezdhet.

Ki kell hoznunk magunkból a maximumot. Hinnünk kell a fordításban és küzdeni. Ki kell érdemelnünk a futball Istenének segítségét. Ha ez mind megtörténik, akkor semmi sem lehetetlen

– fogalmazott a Rayo Vallecano elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző, akit természetesen arról is megkérdeztek, ki pótolja majd Luka Jovicsot.

Úgy hiszem, hogy a csapatjátékunknak köszönhetően jutottunk el idáig. Minden a teljesítményen múlik

– mondta a szerb szakember, aki tehát semmit nem szeretett volna elárulni arról, ki játszik majd Varga Barnabás mellett a támadósorban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
