Meggondolatlanság miatt került szorult helyzetbe Varga Barnabás
Varga Barnabás csatárpárja, Luka Jovics eltiltását tölti. A magyar támadótól és társaitól csodát várnak az AEK Athén-Rayo Vallecano meccsen.
Nehéz helyzetbe került Varga Barnabás és csapata, amely háromgólos hátrányból várja a csütörtöki AEK Athén-Rayo Vallecano Konferencialiga-mérkőzést (21:00). A 31 éves magyar támadó dolga azért sem lesz egyszerű, mert állandó csatárpárja, Luka Jovics a negyeddöntő első találkozójának végén meggondolatlan volt, és begyűjtötte harmadik sárga lapját a kupában, így eltiltás miatt nem játszhat a visszavágón. A szezonban már 20 találatnál járó szerb csatár hiányában pedig elsősorban Vargától várják majd a gólokat a szurkolók.
AEK Athén-Rayo Vallecano: Ki lesz Varga Barnabás segítségére?
Az AEK Athén vezetőedzője, Marko Nikolics gőzerővel dolgozik Luka Jovics pótlásának tervén, a gazzetta.gr szerint Varga Barnabás párja ezúttal Mijat Gacsinovics vagy Zini lesz. A jobb oldalon várhatóan Aboubakary Koita, míg a bal szélen Roberto Pereyra kezdhet.
Ki kell hoznunk magunkból a maximumot. Hinnünk kell a fordításban és küzdeni. Ki kell érdemelnünk a futball Istenének segítségét. Ha ez mind megtörténik, akkor semmi sem lehetetlen
– fogalmazott a Rayo Vallecano elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marko Nikolics vezetőedző, akit természetesen arról is megkérdeztek, ki pótolja majd Luka Jovicsot.
Úgy hiszem, hogy a csapatjátékunknak köszönhetően jutottunk el idáig. Minden a teljesítményen múlik
– mondta a szerb szakember, aki tehát semmit nem szeretett volna elárulni arról, ki játszik majd Varga Barnabás mellett a támadósorban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre