Varga Barnabást szóra sem méltatták Görögországban

A magyar válogatott csatár 80 percet játszott az Olympiakosz ellen. Varga Barnabás ezúttal nem tartozott a kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok közé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 15:30
Több játékos teljesítménye mellett sem mentek el szó nélkül Görögországban a vasárnapi Olympiakosz-AEK Athén mérkőzés után. Mint ismert, Varga Barnabásék 1-0-ás győzelmet arattak a bajnoki címért folytatott rájátszás első találkozóján, a magyar csatár 80 percet töltött a pályán, ezúttal viszont nem került reflektorfénybe. Sőt, meg sem említették.

Aboubakary Koita (jobbra) szerezte a győztes gólt, Varga Barnabást nem említették a jobb teljesítményt nyújtó játékosok között (Fotó: Facebook / AEK Athén)

Varga Barnabást nem sorolták a jobbak közé

Pereyrát senki sem tudta utolérni. Rota és Penrice nagyon jók voltak. Pineda és Marin szintén jól teljesítettek, ahogy a két belső védő, Relvas és Mukundi is. Jól teljesítettek a párharcokban és mentálisan

– emelte ki a csapat nagy részét az AEK Athén korábbi görög válogatott focistája, Démisz Nikolaídisz egy hétfő esti tévéműsorban. A két csatárt, Luka Jovicsot és Varga Barnabást viszont még csak meg sem említette az Olympiakosz ellen kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok között. Pedig még az AEK cseréit is megdicsérte, akik szerinte a pályára lépésük után tökéletesen tartották meg a labdát.

Nem volt rossz játékos védekezésben

– idézi a gazzetta.gr Démisz Nikolaídisz szavait, aki kiemelte, hogy Marko Nikolics vezetőedző tökéletesen felkészítette az AEK Athént a rájátszás első mérkőzésére. Varga Barnabásék jövő hét vasárnap, a PAOK ellen folytatják a bajnoki címért folytatott versenyt, előtte viszont még két találkozó is vár rájuk a Konferencialigában a spanyol Rayo Vallecano ellen.

 

