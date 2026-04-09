Varga Barnabást lecserélték, súlyos verést kapott az AEK

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén 3-0-ra kikapott a Rayo Vallecano otthonában. A spanyol csapat már a második percben előnybe került, és a 20. percben is betalált, de les miatt érvénytelenítették Lejeune találatát. A 45. percben Lopez növelte az előnyt, majd a 74. percben Palazon büntetőből állította be a végeredményt, a Rayo 3-0-ra verte az AEK-et. Az athéni csapat magyar játékosa, Varga Barnabás a 61. percben sárga lapot kapott, 10 perccel később pedig lecserélték.

Bár az AEK nem játszott alárendelt szerepet a meccsen - kiegyenlített labdabirtoklás mellett helyzetei is voltak -, végül szépítenie sem sikerült, így nagyon nehéz helyzetbe került. A Rayo Vallecano-AEK Athén párharc visszavágóját egy hét múlva, csütörtökön játsszák.