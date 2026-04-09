RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Varga Barnabást lecserélték, súlyos verést kapott az AEK

Varga Barnabás kezdőként szerepelt a görög csapatban a Rayo Vallecano elleni Konferencia Liga-meccsen. Az AEK Athén 3-0-ra kikapott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 20:46
Módosítva: 2026.04.09. 21:00
Varga Barnabás AEK Athén konferencia liga

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén 3-0-ra kikapott a Rayo Vallecano otthonában. A spanyol csapat már a második percben előnybe került, és a 20. percben is betalált, de les miatt érvénytelenítették Lejeune találatát. A 45. percben Lopez növelte az előnyt, majd a 74. percben Palazon büntetőből állította be a végeredményt, a Rayo 3-0-ra verte az AEK-et. Az athéni csapat magyar játékosa, Varga Barnabás a 61. percben sárga lapot kapott, 10 perccel később pedig lecserélték.

Varga Barnabás
Bár az AEK nem játszott alárendelt szerepet a meccsen - kiegyenlített labdabirtoklás mellett helyzetei is voltak -, végül szépítenie sem sikerült, így nagyon nehéz helyzetbe került. A Rayo Vallecano-AEK Athén párharc visszavágóját egy hét múlva, csütörtökön játsszák.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
