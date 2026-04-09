Az AEK Athén edzője meggondolta magát Varga Barnabásról

A Konferencialigában is visszatérhet Marko Nikolics vezetőedző kezdőcsapatába Varga Barnabás a csütörtöki Rayo Vallecano-AEK Athén mérkőzésen (18:45). A 31 éves magyar csatár januárban igazolt a Ferencvárostól Görögországba, és azóta alapemberré nőtte ki magát. Az elmúlt nyolc bajnokin az első perctől kezdve a pályán volt, a nemzetközi kupában viszont legutóbb – a Celje elleni nyolcaddöntő visszavágóján – még csak pályára sem lépett. A csapatot irányító szerb szakember azonban meggondolhatta magát, mert most megint Vargát várják az AEK Athén kezdőcsapatába a Konferencialigában.

A játékosaim igazi harcosok, és ezt meg is fogják mutatni

– mondta a mérkőzés előtt az AEK Athén vezetőedzője. Marko Nikolics kiemelte, egyetlen hibát sem követhetnek el a Rayo Vallecano otthonában, mert ezek ezen a szinten nem maradnak büntetlenül. A gazzetta.gr arról ír, minden arra utal, hogy a szerb szakember nem nagyon fog változtatni csapatán az Olympiakosz elleni derbihez képest. Mint ismert, a Varga Barnabásék 1-0-ra nyerték a bajnoki rájátszás első találkozóját.

A vendégek várható kezdőcsapata a Rayo Vallecano-AEK Athén meccsre

Strakosha a kapuban, Pelios vagy Penrice a védelem bal oldalán, Relvas, Mukundi és Rota mellett. Marin és Pineda alkothatják a középpályát, Koitával az egyik oldalon, a másikon Gacsinovics vagy Pereyra kezdhet. Ami a támadósort illeti, várhatóan megmarad a Jovics, Varga duó.