Gyönyörű fotót mutatott Blanka! Szandi lánya a babavárás utolsó szakaszába lépett

A fiatal kismama az Instagram-oldalán osztotta meg a követőivel a fantasztikus hírt, miszerint hivatalosan is az utolsó trimeszterbe lépett. Bogdán Blanka és párja már tűkön ülve várják az első közös gyermekük érkezését, és az is kiderült, hogy a csöppség egy igencsak különleges nevet fog kapni. A büszke nagymama, Szandi és a család többi tagja is alig várja már, hogy a karjukba zárhassák a legújabb családtagot.

Szandi lánya évek óta a tengerentúlon él (Fotó: archív/hot! magazin)

Szandi lányának álomesküvője Las Vegasban volt

Bogdán Blanka néhány évvel ezelőtt költözött ki Amerikába, ahol nemcsak a szerencséjét, de a nagybetűs szerelmet is megtalálta. Párjával, akivel szintén a tengerentúlon ismerkedett meg, tavaly nyáron hivatalosan is összekötötte az életét. A világ egyik legizgalmasabb városában, Las Vegasban mondták ki a boldogító igent. Bár a ceremónia mesébe illő volt, egy apró üröm vegyült az örömbe: a hatalmas földrajzi távolság és a hirtelen jött szervezés miatt Blanka szülei, Szandi és Bogdán Csaba, valamint a testvérei nem tudtak jelen lenni a nagy napon. A család azonban lélekben minden percben velük volt.

Blanka márciusban jelentette be, hogy terhes

A házasságkötés után nem kellett sokat várni a következő hatalmas mérföldkőre sem. Blanka még március közepén jelentette be: babát vár! Nem hagyta sokáig kétségek között a követőit, hiszen alig néhány nappal a nagy bejelentés után azt is elárulta, hogy kislányt hord a szíve alatt.

Blanka az utolsó trimeszterbe lépett (Fotó: Instagram)

Családi újraegyesülés Los Angelesben

Mivel a szülők lemaradtak az esküvőről, amint Szandiéknak lehetőségük adódott, repülőre ültek, hogy meglátogassák a lányukat. Blanka és férje tavaly ősszel Los Angelesbe költöztek, így a büszke szülők lányuk új otthonát is végre alaposan szemügyre vehették. Szandi, aki köztudottan nagyon családcentrikus, alig bírta visszatartani a könnyeit, amikor végre megölelhette várandós lányát, és saját kezével simogathatta meg gömbölyödő pocakját.

Érkezik a kis Hazel

Szandi lánya, Blanka most a legfrissebb Instagram-sztorijában jelentette be: eljöttek a második trimeszter utolsó napjai. A kismama hivatalosan is belép a terhesség harmadik, egyben utolsó szakaszába, ami a legmegterhelőbb, de egyben a legizgalmasabb időszak is egy nő életében. Nagyjából 2,5 hónap múlva a szerelmesek végre a magukhoz ölelhetik elsőszülött gyermeküket. A kislány ráadásul nem mindennapi nevet fog viselni: a szülők a Hazel nevet választották neki. Ez a különleges, Amerikában rendkívül népszerű név egyébként magyarul mogyorót jelent.