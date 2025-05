Szandi nehéz szívvel búcsúzott el a lányától

Szandi, a magyar könnyűzene egyik legismertebb alakja megható posztban osztotta meg rajongóival kaliforniai utazásának élményeit. Az énekesnő és családja az Egyesült Államokba látogattak, hogy személyesen is találkozzanak lányuk, Blanka vőlegényével, a brazil származású Ricardóval. A találkozás során velük tartott fiuk, Domi barátnője, Noémi is. A közös napokat Szandi az élete egyik legboldogabb időszakaként jellemezte, és elmondása szerint a család hét tagja olyan harmóniában töltötte együtt az időt, mintha mindig is így éltek volna.

Szandi lánya, Blanka az Egyesült Államokban él a brazil párjával (Fotó: mw archív)

Szandi fájdalmas búcsút vett a lányától

Az örömteli napokat azonban fájdalmas búcsú követte. Szandi Instagram-bejegyzésében így fogalmazott:

A világ legboldogabb édesanyjaként jártam be Californiát a családommal! A sok videóhívás után személyesen is megismertük Blanka vőlegényét, a brazil származású Ricardót, és velünk tartott Domi fiunk barátnője, Noémi is. Ricky személyében egy nagyon kedves, közvetlen, segítőkész és jó humorú fiút ismertünk meg. Jó volt látni, mennyire szeretik egymást a lányunkkal. Olyan volt így heten együtt az első pillanattól kezdve, mintha mindig így lett volna. Rengeteg nevetés, szeretetteljes ölelések, összetartozás. Ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni az elmúlt napokat. Boldog és hálás vagyok azért, hogy ilyen családom van

– fogalmazta meg Szandi az érzéseit.

A poszt alatt lánya, Bogdán Blanka is reagált:

„Nem bírom pityergés nélkül végignézni” – vallotta be az énekesnő nagylánya.

Rubint Réka, Szandi közeli barátnője pedig sok-sok szívet írt a kommentmezőbe.

Szandi jól kijön lánya párjával

A családi összejövetel nemcsak érzelmi, hanem különleges jelentőséggel is bírt, hiszen Blanka és Ricardo eljegyzését is ünnepelték. Szandi korábban a Borsnak elmondta:

„Nagyon boldogok vagyunk! Nagyon jó érzés tudni, látni, hogy Blanka boldog!”

– nyilatkozta Szandi

A találkozás során Szandi és férje, Bogdán Csaba először találkoztak személyesen Ricardóval, akit korábban csak videohívásokon keresztül ismertek. Az énekesnő elmondása szerint Ricardo gitározik és énekel, és már közösen is felléptek Blankával egy amerikai szórakozóhelyen.