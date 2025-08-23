Ebbe mindenki belepirul: hatalmasat villantott Metzker Viki

Metzker Viki előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán, a több mint 260 ezres követőtáborával. A dögös DJ pedig most sem okozott nekik csalódást.

Metzker Viki fürdőruhás fotójától megörülnek a rajongók Fotó: Máté Krisztián

A csinos lemezlovas egy minden eddiginél bevállalósabb fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán. A képen egy dögös, sárga egyberészes fürdőruhában látható, amiből majd kibuggyan a hatalmas keble.

A rajongók nem győznek betelni a gyönyörű DJ szépségével, záporoznak a dicsérő kommentek.

Szexi vagy

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Vagány

- jegyezte meg egy másik kommentelő.

Mutatjuk a Metzker Vikiről készült szexi fürdőruhás fotót: