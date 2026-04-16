Óriási veszteség érte Szoboszlaiékat, veszélybe került a minimális cél is

Hugo Ekitiké ebben a szezonban már aligha játszhat. Pedig brutálisan nehéz hajrá vár Szoboszlai Dominikékra a BL-indulást érő helyezésért.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.16. 07:00
„Különösen nehéz neki most, mert sohasem akarsz megsérülni, de kivált nem a szezonnak ebben a szakaszában” – mondta Hugo Ekitiké súlyosnak tűnő Achillesz-ínsérüléséről Arne Slot, a Liverpool holland vezetőedzője. Szoboszlai Dominik francia válogatott csapattársa a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő keddi visszavágóján (0-2), egy rossz mozdulat után terült el a gyepen, majd hordágyon kellett levinni a pályáról. A peches futballista kiesése már a sokadik hasonló csapás a Pool idei idényében, és valóban a legrosszabbkor jött – neki és a következő hetekben még kőkemény bajnoki meccsek előtt álló csapata számára egyaránt.

Szoboszlai Dominik magába roskadt a BL-kiesés miatt, de a Liverpoollal együtt gyorsan össze kell kapnia magát, ha jövőre is ott akar szerepelni (Fotó: Liverpool FC)

A Liverpool a BL-kiesés előtt elbúcsúzott már az angol Ligakupától (még a tavaly októberi, Crystal Palace elleni hazai 0-3-as nyolcaddöntővel), nemrég pedig az FA-kupától is (4-0-s vereséggel a Manchester City vendégeként játszott negyeddöntőben). A bajnokságban pedig lassan már a matematikai esélye is oda lesz, hiszen hat fordulóval a vége előtt 18 pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött. Az egyetlen tét, amiért még muszáj megküzdeniük Szoboszlai Dominikéknak: a tabellán jelenleg ötödik Poolnak meg kell tartania a pozícióját, hogy ősszel egyáltalán szerepelhessen a BL főtábláján (akár a hatodik hely is BL-indulást érhet, de ehhez olyan angol csapatnak kéne megnyernie az Európa-ligát, amely a bajnoki tabellán nem végez az első ötben: a még versenyben lévő Aston Villa most a 4., a Nottingham Forest pedig a 16. helyen áll).

Szoboszlai Dominikék felköthetik a gatyájukat

A Liverpool hátralévő ellenfelei (a jelenlegi helyezésükkel) a bajnokság hajrájában: 

8. Everton (idegenben), 13. Crystal Palace (otthon), 3. Manchester United (i), 6. Chelsea (o), 4. Aston Villa (i), 7. Brentford (o). 

Vagyis – Ekitiké nélkül – a Slot-csapatra vár előbb egy mindig rázós Mersey-part derbi; majd az ellenük ebben a szezonban háromból háromszor győztes, de csak 13. helyezett Crystal Palace ígérkezik még a legkönnyebb ellenfelüknek; hiszen utána négy olyan riválisukkal találkoznak, amelyekkel versengenek a kupaindulást érő helyért. 

Szoboszlaiék legközelebb vasárnap (15.00, tv: Spíler 1) a városi rivális Everton stadionjába ruccannak át a Premier League 33. fordulójában.

A Premier League állása:

1. Arsenal 70 pont

2. Manchester City 64

3. Manchester United 55 (57-45)

4. Aston Villa 55 (43-38)

5. Liverpool 52

...8. Everton 47

 

