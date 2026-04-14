Esély sem volt, gól nélkül esett ki a Liverpool a BL-ből

Hiába álmodott nagyot, nem jött össze a Liverpool bravúrja a Bajnokok Ligájában. Az angol csapat az idegenbeli 2-0-s vereség után otthon is kikapott a címvédő PSG-től. A Liverpool-PSG negyeddöntőben Arne Slot együttese mindent megtett, de ez még gólra sem volt elég, a párizsiak 2-0-ra nyertek.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Liverpool-PSG BL-negyeddöntőt Fotó: Carl Recine

A Pool főleg a második félidőben rohamozott, de nem volt szerencséje a csapatnak. Bezzeg a párizsiak, ők egy kontrából Ousmane Dembelé góljával idegenben is megszerezték a vezetést, sőt, a csatár duplázott is, így Liverpoolban is 2-0-ra nyerték meg a BL-negyeddöntőt. A párizsiak 4-0-s összesítéssel jutottak tovább a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ahol a Bayern München vagy a Real Madrid vár rájuk.

Liverpool-PSG: trófea nélkül

Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is végigjátszotta a meccset, melyen eldőlt, hogy a Liverpool idén egyetlen trófeát sem nyer meg.