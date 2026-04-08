Minden hiába? Ebbe kapaszkodhat a Liverpool a PSG ellen

A Liverpool hévégi Manchester City elleni 4-0-ás FA-kupa kapitulációja után a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen sorozat, ahol a Vörösöknek idén még reális esélye van a trófeaszerzésre. Arne Slot együttese azonban a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik a negyeddöntőben, és a jelenlegi forma alapján, kész csoda lenne Szoboszlaiék továbbjutása. A párizsiak tavaly a nyolcaddöntőben egy szervezettebb Poolt is kiejtettek, ráadásul Luis Enrique csapatának kifejezetten jól megy a szekér angol ellenfelekkel szemben: az utóbbi hat BL-meccsük mérlege öt győzelem és egy döntetlen. Mindezek ellenére akad néhány kapaszkodó a Liverpool számára.

Szoboszlai Dominik a PSG-Liverpool párharc során folytathatja az idei Bajnokok Ligája remeklését / Fotó: Mike Egerton - PA Images

Szoboszlai megállíthatatlan a BL-ben

A magyar válogatott csapatkapitánya szombaton gúnyos kézmozdulatával igencsak kihúzta a gyufát a Liverpool szurkolóknál. Talán ez volt az első kifogásolható pillanat a magyar középpályás szenzációs idényében, viszont a franciák elleni bravúr alighanem csillapítaná a kedélyeket. Szoboszlai idén vezérré lépett elő pályán, különösen a BL-ben: 5 góllal és 4 gólpasszal büszkélkedhet, amivel ő a legtermékenyebb középpályás a sorozatban. Az ő remeklése kulcsfontosságú lesz a párharcban, hiszen a Vörösök támadójátéka finoman fogalmazva meglehetősen ingadozó, így Szoboszlai távoli lövései és szabadrúgásai óriási jelentőséget jelenthetnek.

Szoboszlai Dominik öt szabadrúgásgólnál jár az idei szezonban / Fotó: Gaspafotos/MB Media

A Liverpool rendre felnő a feladathoz

A City elleni zakó után ez talán furcsán hangzik, de Slot csapata idén hajlamos az ellenfél szintjéhez igazodni. Képesek váratlan vereségekre, ugyanakkor az európai elit ellen többnyire stabilak. Az Arsenal például két meccsen sem talált be ellenük, ősszel a Real Madridnak is tanácstalannak bizonyult, valamint az Inter és az Atletico Madrid sem tudott kifogni az angol klubon. A Manchester City inkább kivétel – kérdés, hogy vajon a PSG is az lesz-e?

PSG: félelmetes támadósor, sebezhető védelem

A BL-címvédő egyértelműen az idei kiírás egyik legnagyobb esélyese, ami elsősorban a világklasszis támadósoruknak köszönhető. A Kvaratskhelia-Dembélé-Doué trió szinte megállíthatatlan, mögöttük kreatív középpályások és villámgyors szélső védők – Achraf Hakimi és Nuno Mendes – támogatják a támadásokat. Azonban hátul már korántsem olyan lehengerő ez a csapat mint Európa más nagyjai. Domináns labdabirtoklás ellenére ritkán hoznak le meccseket kapott gól nélkül, és a nyolcaddöntő odavágóján például a Chelsea ellen is meginogtak, azonban a számos ziccerből mindössze kettőt használtak ki a kékek.