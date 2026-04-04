„Magunkba kell néznünk” - Szoboszlai összetörten kifakadt, nem kér a kifogásokból - Videó

„Magunkba kell néznünk" - Szoboszlai összetörten kifakadt, nem kér a kifogásokból

Katasztrofális szezonhajrá fenyegeti a padlóra került Liverpoolt. Szoboszlai Dominik szerint ha így folytatják, nem csak idénre búcsúzhatnak el a BL-től.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.04.04.
Szezonbeli legsúlyosabb, 4-0-s vereségét szenvedt el a Liverpool a Manchester City vendégeként, az angol labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjében. Az első félidei kihagyott Pool-helyzeteket már a szünet előtti percekben kétszer is góllal büntette Erling Haaland, a második félidőben pedig kiütéses verést mért a City a Poolra. Szoboszlai Dominikéknak így a padlóról felállva kéne csúcsteljesítményt nyújtaniuk szerdán, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének párizsi odavágóján, a címvédő Paris Saint-Germain otthonában, majd a bajnokság hajrájában is, hogy egyáltalán jövőre is indulhassanak a BL-ben. A magyar középpályás összetörten értékelt a Spíler TV adásában.

Szoboszlai Dominik kezdi elveszíteni a reményt: ez a szezon már nehezen menthető Liverpoolban       Fotó: AMA

Szoboszlai nem kertelt és nem kereste a kifogásokat, hanem egyenesen megmondta, mit rontottak el a manchesteri kuparangadón, és hogy ha nem javul a teljesítményük, mi vár rájuk a BL-negyeddöntőben és a Premier League hátralévő hét fordulójában.

Szoboszlai Dominik elismerte: A jobb csapat nyert

– Szerintem még csak nem is a tizenegyes, hanem a második kapott gól volt a fordulópont. Amikor egy perc van hátra, hogy egygólos hátránnyal menj be a félidőre, de kapsz még egy gólt, az nem teszi könnyűvé, hogy utána a második félidőre még eséllyel gyere ki a második félidőre a City otthonában. Itt nem sok csapat jön vissza kettő-nulláról.

Nincs kifogás, ők is ugyanúgy a válogatottakban voltak, ők is ugyanúgy játszották a perceiket. Ha nem vagy kész, akkor szólsz és a padon kezdesz. Szerintem az mind csak kifogás, hogy fáradt vagy, 12.45-kor kezdődik a meccs... A jobb csapat nyert. Az első félidőben kellett volna eldöntenünk a mérkőzést, mert megvoltak hozzá a helyzeteink

– mondta keserűen Szoboszlai, aki a szerdai, PSG elleni BL-negyeddöntőre előretekintve még elmondta: össze kell kapniuk magukat, máskülönben idén kiesnek, a bajnokságból hátralévő hét forduló során pedig elpackázhatják az őszi Bajnokok Ligája-szereplést érő helyezést is.

– Kicsit magunkba kell néznünk – tette hozzá a súlyos manchesteri vereség után.

A PSG-Liverpool BL-negyeddöntő első mérkőzését szerdán 21 órától játsszák, a visszavágót hat nappal később rendezik az Anfielden. 

Az angol bajnokságban a címvédő Pool 31 forduló után az 5. helyen áll, hat pont távolságra a dobogós Manchester Unitedtől és 21-re (!) az éllovas Arsenaltól.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
