„Magunkba kell néznünk” - Szoboszlai összetörten kifakadt, nem kér a kifogásokból - Videó

Szezonbeli legsúlyosabb, 4-0-s vereségét szenvedt el a Liverpool a Manchester City vendégeként, az angol labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjében. Az első félidei kihagyott Pool-helyzeteket már a szünet előtti percekben kétszer is góllal büntette Erling Haaland, a második félidőben pedig kiütéses verést mért a City a Poolra. Szoboszlai Dominikéknak így a padlóról felállva kéne csúcsteljesítményt nyújtaniuk szerdán, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének párizsi odavágóján, a címvédő Paris Saint-Germain otthonában, majd a bajnokság hajrájában is, hogy egyáltalán jövőre is indulhassanak a BL-ben. A magyar középpályás összetörten értékelt a Spíler TV adásában.

Szoboszlai nem kertelt és nem kereste a kifogásokat, hanem egyenesen megmondta, mit rontottak el a manchesteri kuparangadón, és hogy ha nem javul a teljesítményük, mi vár rájuk a BL-negyeddöntőben és a Premier League hátralévő hét fordulójában.

Szoboszlai Dominik elismerte: A jobb csapat nyert

– Szerintem még csak nem is a tizenegyes, hanem a második kapott gól volt a fordulópont. Amikor egy perc van hátra, hogy egygólos hátránnyal menj be a félidőre, de kapsz még egy gólt, az nem teszi könnyűvé, hogy utána a második félidőre még eséllyel gyere ki a második félidőre a City otthonában. Itt nem sok csapat jön vissza kettő-nulláról.

Nincs kifogás, ők is ugyanúgy a válogatottakban voltak, ők is ugyanúgy játszották a perceiket. Ha nem vagy kész, akkor szólsz és a padon kezdesz. Szerintem az mind csak kifogás, hogy fáradt vagy, 12.45-kor kezdődik a meccs... A jobb csapat nyert. Az első félidőben kellett volna eldöntenünk a mérkőzést, mert megvoltak hozzá a helyzeteink

– mondta keserűen Szoboszlai, aki a szerdai, PSG elleni BL-negyeddöntőre előretekintve még elmondta: össze kell kapniuk magukat, máskülönben idén kiesnek, a bajnokságból hátralévő hét forduló során pedig elpackázhatják az őszi Bajnokok Ligája-szereplést érő helyezést is.

– Kicsit magunkba kell néznünk – tette hozzá a súlyos manchesteri vereség után.

A PSG-Liverpool BL-negyeddöntő első mérkőzését szerdán 21 órától játsszák, a visszavágót hat nappal később rendezik az Anfielden.