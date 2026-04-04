Veszélyben érzi álmát Szoboszlai Dominik: "Így hamar elfelejthetjük a Bajnokok Ligáját"

Szezonbeli legsúlyosabb vereségét szenvedte el szombaton a Liverpool: a Manchester City 4-0-s győzelmet aratott Szoboszlai Dominikék ellen az angol FA-kupa negyeddötőjében. A magyar futballsztár számára különösen fájó pont a kiesés, és nem csak azért, mert egyik legjobb barátja, Erling Haaland triplázott az ellenfélnél. Szoboszlainak ezzel már csak egyetlen esélye maradt szenzációs sorozata folytatására.

Szoboszlai Dominik (jobbra, Mohamed Szalah mellett) nagy sorozata könnyen véget érhet idén Fotó: PA Images

2018 óta tartó profi pályafutása során Szoboszlai eddig minden szezonban nyert rangos trófeát, előbb az osztrák Red Bull Salzburg (2018-20), majd a német RB Leipzig (2021-23), 2023 nyara óta pedig az angol Liverpool játékosaként. Ausztriában négy bajnoki cím és három kupagyőzelem; Lipcsében két kupasiker; a Poolnál pedig – eddig – a 2024-es Ligakupa-elsőség és a 2025-ös Premier League-arany jelentette a sikersorozatát. A 2025/26-os szezonban még folytatódhat a nagy széria, de erre immár csak egy esélye maradt, ami egyben a legnagyobb álma is: ha a csapatával a május 30-i, budapesti döntőben, a Puskás Arénában megnyeri a Bajnokok Ligáját.

Like history has always been for Szoboslai, he always wins a trophy every season. Will this season jinx it for him pic.twitter.com/8QjLsakHHW — Oluwatobi (LFC ♥️🫶♥️) (@Holluatorby) April 2, 2026

Az angol bajnokságban címvédőként idén még a BL-induló helyezésért is nagyot kell hajráznia a Poolnak (hét fordulóval a vége előtt Szoboszlaiék csak ötödikek, hat pontnyira a dobogós Manchester Unitedtől és 21-gyel lemaradva az éllovas Arsenal mögött). Az angol Ligakupában még tavaly októberben, a Crystal Palace elleni hazai 0-3-mal bukták el a nyolcaddöntőjüket – azóta a Manchester City már megnyerte a sorozatot –, most pedig az FA-kupában a negyeddöntő jelentette a végállomást Arne Slot csapatának.

Szoboszlai Dominik: Magunkba kell néznünk

Hogy az az egy megmaradt esély, a BL-győzelem is nagyon távolinak tűnik a manchesteri sokk után, bizonyítja: a szerdán, szintén idegenben kezdődő negyeddöntőben a tavalyi győztes Paris Saint-Germain vár a Liverpoolra. Éppen az az ellenfél, amely az előző kiírásban egy végletekig kiélezett nyolcaddöntőben (1-0, 0-1, hosszabbítás és tizenegyesek után 1-5) kiejtette Szoboszlaiékat. A régóta a budapesti BL-döntőről álmodó magyar középpályás a City elleni kupakudarc után önkritikusan értékelve elismerte: jelen állás szerint ez maradhat is csupán az álma.

Össze kell kapnunk magunkat, mert ha így játszunk, akkor szerintem nagyon hamar elfelejthetjük a Bajnokok Ligáját és a jövő évi BL-szereplésünket is. Kicsit magunkba kell néznünk és elgondolkodni, hogyan csinálhatunk ebből a katasztrofális szezonból egy olyat, amire emlékezni tudunk majd

– mondta összetörten Szoboszlai Dominik a Spíler TV adásában.