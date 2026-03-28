Letaglózó hírt kapott Szoboszlai Dominik a válogatottnál

A csütörtöki világbajnoki pótselejtezők helyett a Szlovénia (szombat, 18.00, tv: M4 Sport) és a három nappal későbbi, Görögország elleni hazai felkészülési mérkőzésekre készül a magyar labdarúgó-válogatott. Ez tavaly novemberben, a tragikus véget ért magyar-ír (2-3) vb-selejtező 96. percében kapott góllal dőlt el, amely után több társával együtt Szoboszlai Dominik is vigasztalanul zokogott a Puskás Aréna gyepén.

Szoboszlai Dominikot (balra, Varga Barnabás mellett) ennyire megviselte, hogy elúszott a vb-pótselejtező (Fotó: Tumbász Hédi)

Most ezt a borzalmas emléket idézheti föl benne a Transfermarkt toplistája, amelyen a vb-szereplésről lemaradt futballsztárokat rangsorolták a becsült piaci értékük alapján.

Szoboszlai Dominik a legértékesebb a vb-t kihagyók közül

Eszerint éppen a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai éri a legtöbbet azok közül, akik már biztosan nem játszhatnak a nyári foci-vb-n.

A Liverpool legjobbjaként már 100 millió euróra (39 milliárd forint) taksált Szoboszlai mögött a grúz Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain) és a kameruni Bryan Mbeumo (Manchester United) „dobogós” még ebben a tekintetben. Tagja a dicstelen top 12-nek a Vörösök másik magyar válogatott labdarúgója, Kerkez Milos is.

A cikk szerint ugyanakkor öröm az ürömben, hogy a zsúfolt meccsnaptár mellett ők legalább pihenhetnek majd nyáron, ahelyett, hogy a klubszezon utáni felkészülést követően szerepelnének a június 11. és július 19. közötti vb-n, a kimerítő észak-amerikai időjárási körülmények között.