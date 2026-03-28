Letaglózó hírt kapott Szoboszlai Dominik a válogatottnál

Felidéződhet benne az írek elleni könnyes dráma emléke. Szoboszlai Dominik ennek biztosan nem örül: különleges toplista élére került.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.28. 09:30
A csütörtöki világbajnoki pótselejtezők helyett a Szlovénia (szombat, 18.00, tv: M4 Sport) és a három nappal későbbi, Görögország elleni hazai felkészülési mérkőzésekre készül a magyar labdarúgó-válogatott. Ez tavaly novemberben, a tragikus véget ért magyar-ír (2-3) vb-selejtező 96. percében kapott góllal dőlt el, amely után több társával együtt Szoboszlai Dominik is vigasztalanul zokogott a Puskás Aréna gyepén.

Szoboszlai Dominikot (balra, Varga Barnabás mellett) ennyire megviselte, hogy elúszott a vb-pótselejtező (Fotó: Tumbász Hédi)

Most ezt a borzalmas emléket idézheti föl benne a Transfermarkt toplistája, amelyen a vb-szereplésről lemaradt futballsztárokat rangsorolták a becsült piaci értékük alapján.

Szoboszlai Dominik a legértékesebb a vb-t kihagyók közül

Eszerint éppen a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai éri a legtöbbet azok közül, akik már biztosan nem játszhatnak a nyári foci-vb-n.

A Liverpool legjobbjaként már 100 millió euróra (39 milliárd forint) taksált Szoboszlai mögött a grúz Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain) és a kameruni Bryan Mbeumo (Manchester United) „dobogós” még ebben a tekintetben. Tagja a dicstelen top 12-nek a Vörösök másik magyar válogatott labdarúgója, Kerkez Milos is.

A cikk szerint ugyanakkor öröm az ürömben, hogy a zsúfolt meccsnaptár mellett ők legalább pihenhetnek majd nyáron, ahelyett, hogy a klubszezon utáni felkészülést követően szerepelnének a június 11. és július 19. közötti vb-n, a kimerítő észak-amerikai időjárási körülmények között.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
