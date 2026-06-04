Viszketett az anyajegye, majdnem az életével fizetett érte a nő

2021-ben Tyler Mears meghozta a nagy döntést, és megvalósította az álmát: a tengerpartra költözött. Azonban alig néhány hónappal az álma megvalósítása után minden a feje tetejére állt. Egy anyajegy a lábán már évek óta zavarta. Kétszer ment el megnézetni, de az orvosok megnyugtatták: nincs semmi ok az aggodalomra. Azt mondták még neki, hogy ez csupán egy fibroma nevű jóindulatú daganat, amelyet valószínűleg egy rovarcsípés váltott ki.

Egyetlen gyanús anyajegy miatt változott meg a fiatal nő élete / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Két orvos is hazaküldte a nőt, aki végül a gyanús anyajegy miatt került életveszélybe

Mégis, valamiért egyszerűen nem tudta elhessegetni azt a nyomasztó érzést, hogy valami nem stimmel. Az anyajegy tovább nőtt, a színe megváltozott, kérgesedni kezdett és viszketett. Tyler azonnal elhatározta, hogy visszahívja a háziorvosát. Amint Tyler megmutatta az anyajegyét, az orvos aggódó arckifejezése megerősítette, hogy jól döntött. Szakorvoshoz irányította, aki azonnal be akarta ütemezni az anyajegy eltávolítását.

Tyler aggodalma ellenére sem engedte, hogy az elméje elkalandozzon arra a sötét gondolatra, hogy a baj rák lehet. Így, amikor a szakorvos megkérte, jöjjön be a következő héten a műtétre, Tyler naivan megkérdezte, hogy elhalaszthatják-e. A szakorvos egyenesen Tyler szemébe nézett, és közölte vele: a műtétet minél hamarabb el kell végezni. Abban a pillanatban tudta, hogy ez nem csak egy rovarcsípés.

Az anyajegyet biopsziára küldték. Néhány héttel később Tyler kapott egy telefonhívást, hogy menjen be a rendelőbe.

„Nincs könnyű módja annak, hogy ezt elmondjam” - mondta az orvos, majd elmagyarázta, hogy Tylernek rosszindulatú melanómája van.

Abban a pillanatban Tyler egyszerűen túlélési módba kapcsolt: „Oké, rák. Most mit csinálunk?”

Néhány héttel később újabb műtét következett. Mivel Tyler melanómája olyan mély volt, hogy további bőrt kellett eltávolítani a környékéről. Egy nyirokcsomó-biopszia döntötte el a sorsát. Néhány héttel később Tylert ismét behívták. Az orvos kedves arccal nézett Tylerre, és elmondta neki, hogy a rák nem terjedt tovább. A gyomrában érzett elviselhetetlen félelem hatalmas megkönnyebbüléssé változott. Tyler úgy érezte, hetek óta először tud lélegezni.