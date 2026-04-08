„Nincs miért aggódnia” – mondta az orvos, majd bőrrák végzett a 37 éves édesanyával
Erre senki sem számított. Bőrrák okozta a nő halálát.
Bőrrák miatt vesztette életét egy fiatal kétgyermekes édesanya, aki már az első anyajegy elváltozásánál orvoshoz fordult. A vizsgálatok során a szakemberek megnyugtatták, hogy nincsen semmi baj, nincs jele ráknak, mégis később a rák követelte az életét.
Bőrrák miatt halt meg, az orvosok nem vették észre időben
Egy anyajegy okozta a halálát egy 37 éves kétgyermekes édesanyának, akinek korábban az orvosok azt mondták, hogy nincs miért aggódnia. Josie Thompson története felhívja a figyelmet a bőrrák korai felismerésének fontosságára és a megfelelő védekezésre.
Josie problémái akkor kezdődtek, amikor 2022 nyarán a férje észrevette, hogy a hátán lévő egyik anyajegy sötétebbé és szabálytalanabbá vált. A fiatal nő azonnal orvoshoz fordult, és eltávolították az anyajegyét. Akkor megnyugtatták, hogy nincs jele ráknak. Később azonban a hegnél is elváltozás történt, de a második kimetszés után is még azt mondták, hogy nem rákos, nincs probléma, ezért nem küldték további vizsgálatokra.
Josie anyajegye 2023 tavaszára visszanőtt, és későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy a rák átterjedt a nyirokcsomóira, végül harmadik stádiumú melanómát diagnosztizáltak az édesanyánál, melyet telefonon közöltek vele. Josie mindennap küzdött a lányaiért, de a halálos betegség legyőzte.
A család most figyelmeztet a jelekre és a megfelelő védekezésre
A családja figyelmeztetésként osztotta meg az édesanya történetét.
Azt mondták neki, hogy nincs miért aggódnia. Óriási sokk volt, amikor kiderült, hogy előrehaladott állapotban volt a rák. Hónapokig azt hittük, hogy minden rendben van. Nagyon sok harag van most bennem – Josie mindent helyesen csinált
– mondta az elhunyt édesanya testvére.
Josie immunterápián is átesett, azonban súlyos mellékhatásokat okozott nála, emiatt autoimmun betegség alakult ki nála, így a terápiát leállították. Ezt követően a rák nagyon gyorsan terjedt tovább a májára, a tüdejére és a gerincére is. Minden lehetőséget megpróbált a család, de semmi sem segített.
Mielőtt Josie elhunyt, létrehozott egy online közösséget, ahol több ezer embert ösztönzött arra, hogy figyeljenek oda, ha elváltozást találnak a bőrükön.
Ha ezzel akár egyetlen embert is megmenthetek, már megérte
– vallotta.
