ChatGPT segítségével készített rák elleni oltást kutyája számára
A mesterséges intelligencia láthatóan nem csak a hétköznapi életben hasznos. Egy férfi a ChatGPT segítségével készített egy ellenanyagot.
Egészen hihetetlen történet látott napvilágot, melyben egy ausztrál férfi, Paul Conyngham nagyon aggódott hűséges kutyájáért a súlyos és aggasztó egészségügyi problémái miatt, ezért a ChatGPT segítségével készített rák elleni oltást. Ha másért nem is, ezért érdemes a mesterséges intelligenciát használni!
A ChatGPT miatt továbbélhet a hűséges négylábú
Az ausztrál gazdi mindent megtett, hogy kutyája gyógyíthatatlan bőrrák betegségét leküzdje. Elmondása szerint a staffordshire bull terrier–shar pei keverék kutyája, Rose mindenben mellette volt és sokat köszönhet neki.
Amikor ezt a diagnózist kapta, úgy éreztem, nekem is meg kell tennem a magam részét érte
– vallotta a férfi.
A férfi úgy döntött, hogy a mesterségesintelligencia-tanácsadóként szerzett tudását kutyája gyógyszeres kezelésére fordítja. Felvette a kapcsolatot a New South Wales-i Egyetem genetikai csapatával, hogy pontosan meghatározzák a rák okát.
Vettünk mintát a daganatából, szekvenáltuk a DNS-t, a szövetet adatokká alakítottuk, majd megpróbáltuk megtalálni a problémát a DNS-ében
– magyarázta a férfi egy ausztrál műsorban.
A történet legkülönösebb része azonban az volt, hogy Conyngham a kutatás során a ChatGPT segítségét vette igénybe, és a vakcinát a kód alapján hozták létre. Kifejtette, hogy ekkor ismerte meg az AlphaFoldot, amely képes megjósolni a fehérjék 3D-alakját, továbbá segít új gyógyszerek tervezésében.
Arra gondoltam, hogy létrehozhatunk egy gyógyszert, amely blokkolja a rákot, és ez volt az út kezdete. Innen kiindulva egy személyre szabott mRNS-vakcinán dolgoztak, amely kifejezetten Rose rákját célozta meg. A ChatGPT lényegében megadta nekem a lépéseket ahhoz, hogy gyógyszert készítsek neki
– mondta a férfi.
Azonban a vakcina nem gyógyította ki a rákból a kutyust, viszont jelentős mértékben meghosszabbította a élettartalmát. Sokkal életvidámabb, energikusabb és életrevalóbbá vált az utóbbi hónapokhoz képest – írja a LadBible.
