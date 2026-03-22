Sokkoló: két éjszaka jelentkező tünet a rák figyelmeztető jele lehet – erre kell figyelni

Két, az alvást zavaró tünet életveszélyes betegségre utalhat. Ha gyakran tapasztalja ezeket a megmagyarázhatatlan problémákat, akkor azok rákra utalhatnak.

A Cancer Research UK szerint mind az álmatlanság, mind a súlyos éjszakai izzadás a betegség jele lehet. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy sokan tapasztalnak ilyen nehézségeket anélkül, hogy rákosak lennének – mivel ezeknek számos lehetséges oka lehet. Ha bármi szokatlant észlelsz, például hirtelen álmatlanságot vagy éjszakai izzadást, akkor azonnal fordulj orvoshoz. A jótékonysági szervezet így fogalmaz:

Figyeljen a testére, és beszéljen orvosával, ha bármi szokatlant észlel. Mivel a ráknak nagyon sok jele és tünete van, lehetetlen mindet megjegyezni. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mi számunkra normális, és beszéljünk orvosunkkal, ha szokatlan változásokat vagy olyan tüneteket észlelünk, amelyek nem múlnak el. Ez segíthet a rák korai stádiumban történő diagnosztizálásában, amikor a kezelés nagyobb eséllyel jár sikerrel.

Erős éjszakai izzadás

Elég gyakori, hogy éjszaka kissé izzadunk. Ennek számos oka lehet, többek között a szobahőmérséklete is. Mindazonáltal a jótékonysági szervezet azt tanácsolja az embereknek, hogy kérjenek orvosi segítséget, ha „nagyon erős, átázó éjszakai izzadást” vagy megmagyarázhatatlan magas hőmérsékletet tapasztalnak. A szervezet szerint: „Az éjszakai izzadás vagy a magas hőmérséklet (láz) fertőzések vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatása miatt alakulhat ki. A menopauza idején a nők is gyakran tapasztalják ezt. De fordulj orvoshoz, ha nagyon erős, átázó éjszakai izzadás vagy megmagyarázhatatlan láz jelentkezik.”

Bizonyos rákos megbetegedések, például a limfóma, önmagukban is izzadást okozhatnak. Ez gyógyszerek mellékhatása vagy fertőzések következménye is lehet. Az NHS szintén kiemeli a bőséges izzadást, mint a rák lehetséges tünetét. Ezt a következőképpen jellemzi: „Erős izzadás (különösen éjszaka) vagy hosszú ideig tartó, illetve visszatérő magas hőmérséklet.”

Álmatlanság

Az álmatlanság, vagyis az alvási nehézségek azt jelentik, hogy az embernek gondot okoz az elalvás és az éjszakai alvás fenntartása, valamint túl korán ébred fel reggel. Az NHS szerint minden harmadik embernek legalább egyszer az életében alvási problémái lesznek. Ennek számos oka lehet, például stressz, szorongás vagy betegség. A Cancer Research UK pedig a rák egyik lehetséges tüneteként is felsorolja.