Egy édesanya azt hitte, meghúzta egy izmát szülés után - életveszélyes betegséggel küzdött valójában

A nő azt hitte, hogy izomfájdalmat tapasztal. Szülés után tért vissza a kórházba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 11:00
hátfájdalom életveszélyes állapot édesanya

A férj arra kérte a feleségét, hogy menjen a sürgősségire, mert a nő borzalmas fájdalmat tapasztalt. Az édesanya azt hitte, hogy csak meghúzódott az izma a szülés után. Végül a férje kérése mentette meg az életét.

Az édesanya furcsa fájdalmat érzett szülés után
Hátfájásnak hitte, vérrögök képződtek az anya testében szülés után      Fotó: Pixabay

Nikki Bahan, a Kanadában élő, háromgyermekes anya, három héttel lánya születése után erős hátfájdalmat érzett a bordái környékén. Elmondása szerint a fájdalom hirtelen jelentkezett, miután lehajolt, hogy a kádból felvegye a kicsit.

Tényleg azt hittem, hogy izomhúzódás történt. Bevettem egy fájdalomcsillapítót és melegítőpárnát használtam

Az anya azt is elmondta, hogy a fájdalom elviselhetetlenné vált és amikor megpróbált lefeküdni, úgy érezte, mintha megfulladna.

Folyamatosan váltogattam a pozíciómat az ágyban, de a fájdalom olyan intenzív volt, hogy arra kényszerítene, hogy felüljek és ébren maradjak. Hetekkel később a hematológusom azt mondta, hogy ha elaludtam volna aznap éjjel, valószínűleg nem ébredtem volna fel

Azon az estén a férje, Dylan Kusters bátorította, hogy menjen a sürgősségire. Nikki habozott elmenni, mert nem akarta otthon hagyni a babáját, de végül úgy döntött, hogy hallgat a férjére. Nyolc óra várakozás után az egyik orvos azonban megjegyezte, hogy a nő nemrég szült, ami nagyobb kockázatot jelent a vérrögképződésre, és úgy döntött, hogy elvégeztet egy D-dimer tesztet, amely kimutathatja, hogy a betegnek van-e véralvadási problémája.

A teszt pozitív lett, mely hatására vérrögöket találtak a nő tüdejében, később pedig tüdőembóliát is diagnosztizáltak. A háromgyermekes anyuka vérhígítókat és antibiotikumokat kapott a veszélyes betegség kezelésére. Az életveszélyes élmény fizikailag és lelkileg is megviselte az anyát, és több mint egy évvel később még mindig poszttraumás stresszel küzd. Hálás azonban, hogy hallgatott a testére, és időben orvoshoz fordult - írja a People.

 

