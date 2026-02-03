Egy anyuka elmondása szerint néhány nappal azelőtt, hogy kisbabája egy gyakori vírus miatt bekövetkező szívleállás következtében meghalt volna, az orvosok azt mondták neki, hogy a gyerek „teljesen jól van".

Az orvosoknak fogalmuk sem volt, hogy a kislány életveszélyes betegségben szenved / Fotó: Pixel Photographers / Freepik

Meghalt a kislány, mert az orvosok nem vették komolyan a betegségét

A 30 éves Jacqueline Manley rendszeresen vitte orvoshoz 18 hónapos lányát, Connie-t légzési problémái miatt, de az orvosok újra és újra azt mondták neki, hogy nincs semmi baj.

Az orvosok a nehézlégzést egy csecsemőknél gyakori állapotnak tulajdonították, és azt mondták az anyának, hogy ez nem ad okot aggodalomra. 2024 júliusában az anya kórházba vitte a lányát, miután a háziorvosa azt mondta, hogy alacsony az oxigénszintje. A kislányt háromnapos antibiotikum-kúrával hazaküldték.

Másnap azonban, amikor Connie állapota nem javult, visszavitték a kórházba, ahol állapota tovább romlott. Jacqueline frusztrált volt, mert úgy érezte, az orvosok nem hallgattak rá.

Azt mondták, jól van. Nem voltam ezzel megelégedve, és megkérdőjeleztem a helyzetet, de mégis hazaengedték

Az angol édesanyának veszekednie kellett az orvosokkal és az ápolókkal, hogy vegyék komolyan a baba tüneteit, de ők megnyugtatták az anyát, hogy minden rendben van.

Nem evett, nem ivott, küzdöttem az orvosokkal, hogy lássák, milyen rosszul van, de senki sem hallgatott rám, szörnyű volt. A kórházban töltött harmadik napon kék volt és jéghideg. Tudtam, hogy nincs jól, de egy nővér azt mondta, hogy teljesen rendben van. Azt mondták az orvosok, a lányom furcsa légzése normális, napokkal később meghalt

Jacqueline egyfolytában kórházba vitte Connie-t, mert úgy érezte, valami nincs rendben a kislány légzésével, ám állítása szerint az orvosok nem vették komolyan az aggodalmait. Connie 2024 augusztusában hunyt el súlyos agysérülés következtében, amelyet oxigénhiányos szívmegállás váltott ki.

Az orvosok és ápolók ekkor még nem ismerték fel, hogy a kislány állapota kritikus. Jacqueline most minden szülőt arra buzdít, hogy hallgassanak a megérzéseikre gyermekük egészségével kapcsolatban - írja a Mirror.