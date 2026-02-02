Újabb járványhelyzet! Ezek a kórokozók fenyegethetik az életedet
Még ne hagyd abba a vitaminok szedését, még csak most kezdődik a vírus szezon.
Bár sokan már a tavaszt várják, az igazi enyhülés még odébb van. A következő hetekben továbbra is a tél egyik legkritikusabb időszakát éljük egészségügyi szempontból: a vírusfertőzések száma magas maradhat, az immunrendszer pedig sokaknál már kimerült.
A vitaminraktárak kiürültek, kevesebb a napfény, az időjárás szeszélyes – minden adott ahhoz, hogy a vírusok és baktériumok könnyebben támadjanak. A szakértők szerint hiába estek már át sokan valamilyen betegségen az ünnepek környékén, a járványhullám java még előttünk áll.
Támadnak a vírusok
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden évben a 40. héttől figyeli a felső-légúti panaszokkal orvoshoz fordulók számát. A 2025/2026-os szezon eddigi adatai alapján az influenzaszerű megbetegedések száma 2025 végén meghaladta az előző szezon értékeit, az idei év elején azonban már inkább a tavalyi adatokkal megegyező, vagy annál alacsonyabb számokat látni.
A téli szünet előtt még több covid-fertőzést regisztráltak, december végétől azonban az influenza vette át a vezető szerepet. Bár az adatok 1–2 hetes késéssel érkeznek, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tetőzés február elején, az 5–6. héten várható.
A kérdés az, hogy a csúcspont után gyorsan csökkennek-e az esetszámok. Tavaly ez elhúzódott, és hetekig magas maradt a megbetegedések száma. Idén kedvezőbb forgatókönyv is elképzelhető, de az is, hogy a náthaszezon hosszúra nyúlik.
Influenza után új betegségek jöhetnek
Fontos tudni: amikor az influenza és a covid visszaszorul, más fertőzések lépnek előtérbe. Márciustól rendszerint erősödik a hányással, hasmenéssel járó megbetegedések száma, valamint a gyermekeket érintő fertőzések, például a skarlát és a bárányhimlő is.
Minél hosszabb a tél, annál inkább legyengül a szervezet védekezőképessége, így a kora tavaszi időszak sokak számára különösen megterhelő lehet.
Mit mutatnak a számok a gyomor-bélrendszeri fertőzésekről?
A statisztikák szerint a Campylobacter és a Salmonella okozta fertőzések inkább a melegebb hónapokban, tavasz végén, nyáron és ősszel, fordulnak elő nagyobb számban.
A rotavírus viszont kiszámíthatatlanabb. 2019-ben tavasszal okozott komoly járványt, míg 2023 végén szokatlanul magas esetszámokat mértek, amelyek áthúzódtak 2024 elejére is. 2026 elején ugyan volt kisebb emelkedés, de ez egyelőre nem tekinthető jelentősnek.
Skarlát: volt hullám, most csendesebb időszak jöhet
A skarlátos megbetegedések száma 2022 őszétől 2023 tavaszáig folyamatosan nőtt, majd 2023 májusában kiugró értékeket mutatott. 2024 elején ismét magasabb számokat regisztráltak, de ezt követően visszaesés történt.
Az elmúlt évben viszonylag alacsony maradt az előfordulás, és egyelőre nem látszik újabb erős hullám. Fontos azonban, hogy a skarlát ellen nincs védőoltás, így a megelőzés kiemelten fontos, különösen gyermekek esetében.
Így védekezhetünk a kritikus időszakban
A szakértők szerint most különösen fontos, hogy támogassuk az immunrendszerünket:
- aludjunk eleget
- táplálkozzunk változatosan
- szükség esetén pótoljuk a vitaminokat
- mozogjunk rendszeresen
- töltsünk időt friss levegőn és napfényen
Emellett érdemes kerülni a zsúfolt, fertőzésveszélyes helyzeteket, betartani az alapvető higiéniai szabályokat, és figyelni a családtagok, különösen a gyermekek egészségére. -írja a Pénzcentrum.
