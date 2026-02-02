Újabb járványhelyzet! Ezek a kórokozók fenyegethetik az életedet

Bár sokan már a tavaszt várják, az igazi enyhülés még odébb van. A következő hetekben továbbra is a tél egyik legkritikusabb időszakát éljük egészségügyi szempontból: a vírusfertőzések száma magas maradhat, az immunrendszer pedig sokaknál már kimerült.

Lehet újra félni a vírusoktól

Fotó: Forrás: Pexels

A vitaminraktárak kiürültek, kevesebb a napfény, az időjárás szeszélyes – minden adott ahhoz, hogy a vírusok és baktériumok könnyebben támadjanak. A szakértők szerint hiába estek már át sokan valamilyen betegségen az ünnepek környékén, a járványhullám java még előttünk áll.

Támadnak a vírusok

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden évben a 40. héttől figyeli a felső-légúti panaszokkal orvoshoz fordulók számát. A 2025/2026-os szezon eddigi adatai alapján az influenzaszerű megbetegedések száma 2025 végén meghaladta az előző szezon értékeit, az idei év elején azonban már inkább a tavalyi adatokkal megegyező, vagy annál alacsonyabb számokat látni.

A téli szünet előtt még több covid-fertőzést regisztráltak, december végétől azonban az influenza vette át a vezető szerepet. Bár az adatok 1–2 hetes késéssel érkeznek, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tetőzés február elején, az 5–6. héten várható.

A kérdés az, hogy a csúcspont után gyorsan csökkennek-e az esetszámok. Tavaly ez elhúzódott, és hetekig magas maradt a megbetegedések száma. Idén kedvezőbb forgatókönyv is elképzelhető, de az is, hogy a náthaszezon hosszúra nyúlik.

Influenza után új betegségek jöhetnek

Fontos tudni: amikor az influenza és a covid visszaszorul, más fertőzések lépnek előtérbe. Márciustól rendszerint erősödik a hányással, hasmenéssel járó megbetegedések száma, valamint a gyermekeket érintő fertőzések, például a skarlát és a bárányhimlő is.

Minél hosszabb a tél, annál inkább legyengül a szervezet védekezőképessége, így a kora tavaszi időszak sokak számára különösen megterhelő lehet.

Mit mutatnak a számok a gyomor-bélrendszeri fertőzésekről?

A statisztikák szerint a Campylobacter és a Salmonella okozta fertőzések inkább a melegebb hónapokban, tavasz végén, nyáron és ősszel, fordulnak elő nagyobb számban.