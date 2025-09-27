Gyilkos kullancsok vadásznak az emberre Budakeszin - Videó

Olyan rovarfaj jelent meg hazánkban, ami eddig még sosem volt itt. A ritka kullancsfaj Budakeszin telepedett meg, és rémisztően okos. Olyan vadászösztöne van, hogy messziről kiszúrja az embert és kitartóan követi. Ha ez még nem elég, halálos vírust is terjeszthet!
Már lassan minden napra akad olyan veszélyes rovar, amitől a hideg is kirázza az embert. A házakba berepülő, kamikaze, azaz repülő kullancsok után most egy újabb fajtára figyelmeztetnek a magyar kutatók: Budakeszin jelent meg az „új-ebolát” terjesztő fenevad.
Lesben áll a fenyvesben és akár egy neszre is képes akcióba lendülni a Hyalomma marginatum nevű vérszívó. Ez a kullancsok királya. Olyan szuper ösztöne van, ami folyton mozgásban tartja. Míg a többi társa békésen vár, ez inkább aktívan vadászik a zsákmányára.
Ez a kullancsfaj 6 milliméter hosszú, a lábain jól észrevehető csíkos mintázatok látszanak.
A rovar
A kitartó apró rémség a krími-kongói vérzéses lázat terjeszti, egy olyan vírust, amit világszerte „új-ebolaként” becéznek.
Az általa terjesztett vírus tünetei pokoli kínokat okoznak.
A többi között:
Ami pedig a legrémisztőbb, hogy rendkívül magas a betegség halálozási aránya. Minden negyedik ember belehal a fertőzésbe, ha pedig járványszintűre nő az ebola-fertőzések száma, akkor ez a szám akár 80 százalék is lehet.
Csak idő kérdése volt, hogy a klímaváltozás miatt ezek a vadászkullancsok itthon is megjelenjenek. Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint komoly veszélyt jelenthet a kullancs hazánkban.
„A vírus, amit hordoz, nagyon gyorsan terjedhet, és eléggé veszélyes reakciókat vált ki. Borzasztó, hogy ilyen vírusokkal lehetnek tele az erdők! Ez a kullancsfaj misztikusan hangzik, de sajnos létező és védekezni kell ellene. Bár sokat nem tudunk tenni” – mutatott rá Mangó Gabriella.
A kullancsok szeretnek a ruha alá és azok redős részeibe rejtőzni, ami az orvos szerint nehezíti, hogy elcsípjük őket és eltávolítsuk. Azonban nem lehetetlen a megelőzés!
Sajnos alig van védekezési lehetőségünk. Próbáljunk mindent megtenni, hogy ne legyünk kullancsosak és így aztán betegek. A Földről nem tudunk elköltözni és teljesen nem tudjuk ezeket kiirtani. Csak úgy tudunk védekezni ellenük, mint az összes faj esetében. Használjunk kullancsriasztó sprayket, vegyünk fel zárt ruházatot a kiránduláshoz, a kisállataink szőrzetét nézzük át alaposan, nem rejtőzik-e benne a rovar
– tanácsolta a háziorvos.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont arra két mindenkit, hogy aki ilyen újfajta kullancsot lát, fotózza le és a képet töltse fel a kullancsfigyelo.hu oldalra, majd zárható tégelyben őrizze meg és jelezze a szakértőknek.
Ezek a fajok az év legmelegebb hónapjaiban a legaktívabb ragadozó rovarok: tavasztól őszig izgágák. Ha ilyenkor erdőben jársz, kerüld a gazos, bozótos részeket, ha ez nem lehetséges, a ruhád legyen minél zártabb!
Nemcsak az új-ebolát terjesztő kullancs hozza rá a frászt az emberekre. Hazánkban már megjelentek a repülő kullancsok is!
