Gyilkos kullancsok vadásznak az emberre Budakeszin - Videó

Már lassan minden napra akad olyan veszélyes rovar, amitől a hideg is kirázza az embert. A házakba berepülő, kamikaze, azaz repülő kullancsok után most egy újabb fajtára figyelmeztetnek a magyar kutatók: Budakeszin jelent meg az „új-ebolát” terjesztő fenevad.

Ez a rovar a kullancsok királya, kegyetlen uralkodója a fajának / Fotó: Shutterstock

Gyilkos kullancsok Budakeszin

Lesben áll a fenyvesben és akár egy neszre is képes akcióba lendülni a Hyalomma marginatum nevű vérszívó. Ez a kullancsok királya. Olyan szuper ösztöne van, ami folyton mozgásban tartja. Míg a többi társa békésen vár, ez inkább aktívan vadászik a zsákmányára.

Ez a kullancsfaj 6 milliméter hosszú, a lábain jól észrevehető csíkos mintázatok látszanak.

A rovar

tíz méterről felismeri áldozatát,

nesztelenül követi az állatot vagy embert,

100 méteren át üldözi,

10 percen át!

A kitartó apró rémség a krími-kongói vérzéses lázat terjeszti, egy olyan vírust, amit világszerte „új-ebolaként” becéznek.

Az általa terjesztett vírus tünetei pokoli kínokat okoznak.

A többi között:

magas lázat,

hányást,

bőr alatti bevérzést,

májelégtelenséget is

előidézhet.

Ami pedig a legrémisztőbb, hogy rendkívül magas a betegség halálozási aránya. Minden negyedik ember belehal a fertőzésbe, ha pedig járványszintűre nő az ebola-fertőzések száma, akkor ez a szám akár 80 százalék is lehet.

Így védd magad ellenük!

Csak idő kérdése volt, hogy a klímaváltozás miatt ezek a vadászkullancsok itthon is megjelenjenek. Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint komoly veszélyt jelenthet a kullancs hazánkban.

„A vírus, amit hordoz, nagyon gyorsan terjedhet, és eléggé veszélyes reakciókat vált ki. Borzasztó, hogy ilyen vírusokkal lehetnek tele az erdők! Ez a kullancsfaj misztikusan hangzik, de sajnos létező és védekezni kell ellene. Bár sokat nem tudunk tenni” – mutatott rá Mangó Gabriella.

A kullancsok szeretnek a ruha alá és azok redős részeibe rejtőzni, ami az orvos szerint nehezíti, hogy elcsípjük őket és eltávolítsuk. Azonban nem lehetetlen a megelőzés!

Sajnos alig van védekezési lehetőségünk. Próbáljunk mindent megtenni, hogy ne legyünk kullancsosak és így aztán betegek. A Földről nem tudunk elköltözni és teljesen nem tudjuk ezeket kiirtani. Csak úgy tudunk védekezni ellenük, mint az összes faj esetében. Használjunk kullancsriasztó sprayket, vegyünk fel zárt ruházatot a kiránduláshoz, a kisállataink szőrzetét nézzük át alaposan, nem rejtőzik-e benne a rovar

– tanácsolta a háziorvos.