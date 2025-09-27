RETRO RÁDIÓ

Gyilkos kullancsok vadásznak az emberre Budakeszin - Videó

Olyan rovarfaj jelent meg hazánkban, ami eddig még sosem volt itt. A ritka kullancsfaj Budakeszin telepedett meg, és rémisztően okos. Olyan vadászösztöne van, hogy messziről kiszúrja az embert és kitartóan követi. Ha ez még nem elég, halálos vírust is terjeszthet!

Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2025.09.27. 06:30
kullancs vírus Dr. Mangó Gabriella hyalomma ebola

Már lassan minden napra akad olyan veszélyes rovar, amitől a hideg is kirázza az embert. A házakba berepülő, kamikaze, azaz repülő kullancsok után most egy újabb fajtára figyelmeztetnek a magyar kutatók: Budakeszin jelent meg az „új-ebolát” terjesztő fenevad.

kullancs
Ez a rovar a kullancsok királya, kegyetlen uralkodója a fajának / Fotó: Shutterstock

Gyilkos kullancsok Budakeszin

Lesben áll a fenyvesben és akár egy neszre is képes akcióba lendülni a Hyalomma marginatum nevű vérszívó. Ez a kullancsok királya. Olyan szuper ösztöne van, ami folyton mozgásban tartja. Míg a többi társa békésen vár, ez inkább aktívan vadászik a zsákmányára.

Ez a kullancsfaj 6 milliméter hosszú, a lábain jól észrevehető csíkos mintázatok látszanak.

A rovar

  • tíz méterről felismeri áldozatát, 
  • nesztelenül követi az állatot vagy embert, 
  • 100 méteren át üldözi, 
  • 10 percen át!

A kitartó apró rémség a krími-kongói vérzéses lázat terjeszti, egy olyan vírust, amit világszerte „új-ebolaként” becéznek.

Az általa terjesztett vírus tünetei pokoli kínokat okoznak.

A többi között:

  • magas lázat, 
  • hányást, 
  • bőr alatti bevérzést, 
  • májelégtelenséget is 
    előidézhet.

Ami pedig a legrémisztőbb, hogy rendkívül magas a betegség halálozási aránya. Minden negyedik ember belehal a fertőzésbe, ha pedig járványszintűre nő az ebola-fertőzések száma, akkor ez a szám akár 80 százalék is lehet.

Így védd magad ellenük!

Csak idő kérdése volt, hogy a klímaváltozás miatt ezek a vadászkullancsok itthon is megjelenjenek. Dr. Mangó Gabriella háziorvos szerint komoly veszélyt jelenthet a kullancs hazánkban.

„A vírus, amit hordoz, nagyon gyorsan terjedhet, és eléggé veszélyes reakciókat vált ki. Borzasztó, hogy ilyen vírusokkal lehetnek tele az erdők! Ez a kullancsfaj misztikusan hangzik, de sajnos létező és védekezni kell ellene. Bár sokat nem tudunk tenni” – mutatott rá Mangó Gabriella.

A kullancsok szeretnek a ruha alá és azok redős részeibe rejtőzni, ami az orvos szerint nehezíti, hogy elcsípjük őket és eltávolítsuk. Azonban nem lehetetlen a megelőzés!

Sajnos alig van védekezési lehetőségünk. Próbáljunk mindent megtenni, hogy ne legyünk kullancsosak és így aztán betegek. A Földről nem tudunk elköltözni és teljesen nem tudjuk ezeket kiirtani. Csak úgy tudunk védekezni ellenük, mint az összes faj esetében. Használjunk kullancsriasztó sprayket, vegyünk fel zárt ruházatot a kiránduláshoz, a kisállataink szőrzetét nézzük át alaposan, nem rejtőzik-e benne a rovar

tanácsolta a háziorvos. 

kullancs
Dr. Mangó Gabriella szerint minimalizálni tudjuk a találkozás esélyét ezekkel ezekkel a rovarokkal / Fotó: Beküldött fotó

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont arra két mindenkit, hogy aki ilyen újfajta kullancsot lát, fotózza le és a képet töltse fel a kullancsfigyelo.hu oldalra, majd zárható tégelyben őrizze meg és jelezze a szakértőknek. 

Ezek a fajok az év legmelegebb hónapjaiban a legaktívabb ragadozó rovarok: tavasztól őszig izgágák. Ha ilyenkor erdőben jársz, kerüld a gazos, bozótos részeket, ha ez nem lehetséges, a ruhád legyen minél zártabb! 

Nemcsak az új-ebolát terjesztő kullancs hozza rá a frászt az emberekre. Hazánkban már megjelentek a repülő kullancsok is! 

Erről a Ripost videóját itt tudod megtekinteni:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
