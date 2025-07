Kullancs elleni védekezés: 5 hatékony módszer nyárra

Ha nyár, akkor irány a természet! Jöhetnek a nagy családi vagy baráti kirándulások, túrázások, meg persze a kötelező kerti munkák... Ugyanakkor, ha szabadtéri program, akkor fő a biztonság és a védekezés a kullancsok ellen! Az apró élősködők ugyanis súlyos betegségeket (Lyme-kór, vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás) is terjeszthetnek. Ám odafigyeléssel és hatékony módszerekkel megelőzhetjük a bajt! Jöjjenek a Fanny magazin tanácsai!

A kullancsokra figyeljünk oda, különösen kirándulás alkalmával (Fotó: Pexels/Pixabay – Képünk illusztráció)

5 bevált módszer a kullancsok elleni védekezés érdekében

1. Világos színű ruha, zokniba tűrt nadrágszár

Ha nekivágunk a természetnek, vagy csak kimegyünk a kertbe, hőség esetén is viseljünk magas szárú zoknit, illetve, vékonyabb anyagú, de hosszú ujjú felsőt, hosszú szárú nadrágot és zárt cipőt! Ezek alapvető védekezési módok a kullancsok ellen. Ha olyan helyen járunk, ahol magas a fű és sok a bokor, akár érdemes betűrni a nadrág szárát a zokniba, így a kullancsok kisebb eséllyel jutnak el a bőrünkig. Célszerű világos színű ruhát viselni, mert azon könnyebb kiszúrni a sötét színű kullancsot!

2. Keressük a sűrűn járt ösvényeket

Kiránduláskor érdemes a sűrűn járt ösvényeket, túraútvonalakat előnyben részesíteni, mert főként a magas füves és bokros területekről kerülhetnek kullancsok a bőrre. Bármilyen csábító is, inkább nem üljünk le a fűbe piknikezni.

3. Taszítsuk a kullancsokat

Célszerű beszerzi és a használati utasításnak megfelelően alkalmazni a gyógyszertárakban, drogériákban kapható kullancsriasztó készítményeket. Ne csak a bőrünkre, de spray esetén – amennyiben a leírás engedi – a ruhánkra is fújjunk! Vigyük is magunkkal az adott készítményt, mert lehet, hogy a nap folyamán többször is szükség lesz rá.

4. Védőoltás az életveszélyes következmény ellen

Létezik védőoltás a kullancs által terjesztett vírusos agyhártyagyulladás ellen, mely főként azoknak ajánlott, akik gyakran tartózkodnak erdős területeken, esetleg a természet közelében élnek. Az oltóanyagot általában 2-3 adagban adják be a hatékony védelem érdekében. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy az oltás nem nyújt védelmet a Lyme-kórral szemben.