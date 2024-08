„Nem tudom, mi lesz, ha előjönnek a mellékhatások” – Horváth Éva Lyme-kórosan fog visszarepülni Balira

Horváth Éva most már fokozottan félti a gyerekeit

A műsorvezető a gyerekeivel kirándult, amikor megcsípte a fertőzött rovar, ami könnyedén megtörténhetett volna a kicsikkel is. És bár eddig is mindent megtett a megelőzés érdekében, most még jobban félti őket, különösen a Balin elkapható Dengue-láztól.

„Ha a gyerekekkel történik, biztos szívrohamot kapok. Még amikor megtaláltuk, mondtuk is Kristófnak, hogy mennyire veszélyesek is lehetnek ezek, nagyon meg is ijedt szegény. Ezért most az apjával nem is mondjuk el neki, hogy Lyme-kóros vagyok. De ezek után a gyerekeket ilyen füstfelhőben fogom kint Balin járatni, mert ott meg Dengue-láz van, amit a szúnyogok terjesztenek. Attól mindig is tartottam, mert vannak ugyan mindenféle szprék, olajok meg füstölők a megelőzésre, de ellenszere nem nagyon van. Én olyan vagyok, aki minden ellen beoltatja a gyerekeket, de az ellen nem lehet. Kezelés van rá, de egy hétig a poklok poklát éli át, aki megfertőződik” – árulta el Éva.