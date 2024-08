Most kaptuk a hírt! Horváth Éva komoly fertőzéssel küzd

Horváth Éva nemrég egy családi kirándulásra ment a gyerekeivel, ahonnan egy mosolygós fotót is megosztott. De nem sokkal később furcsa tüneteket tapasztalt, amiből kiderült, hogy Lyme-kórral fertőződött meg. Emiatt a követőit is óvatosságra inti, hiszen akár még nagyobb baj is történhetett volna. Sőt, még a gyerekei is veszélyben voltak.

Azt, hogy a műsorvezetőnő pontosan hogy van egyelőre nem tudni, de ez egy igen veszélyes betegség, amit csak az ezzel fertőzött kullancsok terjesztenek.

Képzeljétek Lyme-kóros vagyok. Csak sikerült ettől a nyomorult kis kullancstól elkapnom… Az utóbbi időben nagyon fáradékony voltam és a fejem is sokat fájt. A vörös folt pedig egyértelművé tett mindent. Vigyázzatok magatokra, ha kirándultok! Javaslom, hogy erdei kirándulás ( de minden kirándulás) előtt használjátok valamilyen kullancs elleni szert. Mi egyébként anno 3 db kullancsot szedtünk ki magunkból, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy nem a gyerekekben landolt ez a fertőzött példány

– írta a fotója mellé.

Horváth Éva még időben észrevette a tüneteket

Az édesanya tipikusnak mondható tünetei mellett ez a kórokozó hosszútávon akár még krónikus betegséget is okozhat, aminek szövődményei lehetnek a szívizomgyulladás, az agyhártyagyulladás, az arcidegbénulás vagy az ideg- és ízületi gyulladás is. Sajnos a kezdeti, enyhébb tüneteket a legtöbben észre sem veszik, így orvoshoz sem fordulnak vele. Emiatt fordulhat elő, hogy sok beteg már csak a krónikussá válás után szembesül a problémával, amikor már nehezebb kezelni, ezért külön szerencsés, hogy Éva még időben elcsípte a betegséget.