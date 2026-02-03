Kórházba került a 7 éves kislány: ezt vette be gyomorfájásra

Egy hétéves amerikai kislány véletlenül túladagolta az édesanyja GLP-1 injekciós tollából származó gyógyszert, miután azt hitte, hogy az enyhíti a gyomorfájását. A fogyást segítő készítmény káros hatással volt a kislányra, kórházba kellett szállítani.

A kislány látta, hogy az anyukája is ezt a gyógyszert használta, ezért bevette (Fotó: Caroline Ruda / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Rossz gyógyszert vett be a kislány

A GLP-1 készítményeket – amelyek Ozempic vagy Mounjaro néven is ismertek – elsősorban cukorbetegség kezelésére, illetve testsúlycsökkentésre alkalmazzák, de veszélyesek is lehetnek.

Egy 7 éves amerikai kislány, Jessa Milender tévedésből beadta magának az édesanyja fogyást segítő gyógyszerének 60 százalékát. Az eset után a gyerek elvesztette az eszméletét, szülei szerint élettelennek tűnt, amikor a kórházba rohantak vele.

Jessa nem igazán emlékszik arra, pontosan mi történt, csupán annyit tud, hogy a gyomorfájása miatt adta be magának a gyógyszert, mivel látta, hogy az édesanyja is ezt használja.

Azt hittem, hogy gyógyszer a gyomorra, mert anyukám szedi, és úgy gondoltam, hogy segít neki a gyomorfájásán

A kislányt a kórházban infúzióra kötötték, miközben kiszáradás és ismétlődő hányás tüneteit mutatta. Az orvosok állítólag akkor engedték haza, amikor a „legsúlyosabb tünetek” enyhültek, ám édesanyja, Melissa később úgy gondolta, hogy soha nem lett volna szabad beleegyeznie, hogy hazaküldjék.

Jessa állapota ugyanis ismét romlani kezdett, és újra megállás nélkül hányt. A lány egyre gyengébb lett, ezért visszavitték a kórházba. Ezután hat napon keresztül egyáltalán nem tudott enni.

Az orvosi dokumentáció súlyos aggodalmakat rögzített a gyermek veseműködésével kapcsolatban és a veseelégtelenség veszélye fenyegette a gyermeket. Szerencsére a kislány teljesen felépült. Az anya pedig egy életre megtanulta, hogy a gyógyszereket gyermekektől elzárva kell tartani – írja a LaBible.