Rohantak a mentők: Parkoló autóba hajtott egy busz a VIII. kerületi Kőbányai úton
A tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat a Kőbányai úton. A buszbalesethez a mentők is kiérkeztek.
Parkoló autóba hajtott egy autóbusz a VIII. kerületi Kőbányai úton, az Orczy út és a Könyves Kálmán körút közötti szakaszon. A busz a baleset következtében egy közlekedő gépkocsinak is nekiütközött. A parkoló autóban senki nem tartózkodott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, valamint megkezdték a közlekedő jármű ajtajának lefeszítését. A balesethez a mentők is kiérkeztek - közölte a Katasztrófavédelem.
