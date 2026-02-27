RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők: Parkoló autóba hajtott egy busz a VIII. kerületi Kőbányai úton

A tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat a Kőbányai úton. A buszbalesethez a mentők is kiérkeztek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
baleset autó busz

Parkoló autóba hajtott egy autóbusz a VIII. kerületi Kőbányai úton, az Orczy út és a Könyves Kálmán körút közötti szakaszon. A busz a baleset következtében egy közlekedő gépkocsinak is nekiütközött. A parkoló autóban senki nem tartózkodott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, valamint megkezdték a közlekedő jármű ajtajának lefeszítését. A balesethez a mentők is kiérkeztek - közölte a Katasztrófavédelem.

A buszbalesethez mentők és tűzoltók is kiérkeztek.
A buszbalesethez mentők és tűzoltók is kiérkeztek. Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

 

 

