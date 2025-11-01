Azt hitték, gyomorrontás, ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna a 10 éves fiú szülei
Egy megtört szívű család beszélt a felfoghatatlan veszteségéről. Kezdetben gyomorrontásnak hitték fiuk panaszait, de nagyobbat nem is tévedhettek volna! A 10 éves gyermek állapota az első tüneteket követően hamar romlani kezdett. A somerseti Crewkerne-ből származó Bailey Shrimpton október 23-án gyomorfájásra panaszkodott, majd később hányni kezdett. Négy nap alatt drasztikusan leromlott az állapota, majd meghalt.
A szülők a váratlan tragédiát követően válaszokat követelnek, több kérdésük is van, melyek közül a legégetőbb: mégis hogyan történhetett ilyesmi?
Elmondásuk szerint Bailey mindig vidámnak tűnt, a korábbi betegségei után mindig boldogan játszott a barátaival, ezért is gondolták azt a szülei, hogy csak egy múló gyomorrontásról van szó. Úgy vélték, ha több vizet iszik, idővel majd jobban lesz. Ám nem így történt. A következő napon, még mindig rosszul volt és hányt, később pedig már egyáltalán nem tudott semmit sem enni. Ekkor döntöttek úgy a szülők, hogy beviszik Bailey-t a kórházba.
„Körülbelül öt órát töltöttünk ott, amíg Bailey infúziót kapott, vérvizsgálatokat végeztek rajta, és hányinger elleni gyógyszert adtak neki. Bár a fertőzésre utaló értékei magasabbak voltak, azt mondták nekünk, hogy valószínűleg vírusos fertőzésről van szó, és hazaküldtek minket egy tájékoztatóval” – idézi a szülőket a Mirror.
A kórházból hazamentek, ám a fiú állapota nem javult. Sőt, furcsa tüneteket kezdett produkálni.
Amit ezután láttunk, örökre velünk marad – a bőre foltos és kék lett.
Bailey nevelőapja elkezdte újraéleszteni a fiút, majd édesanyja, Charly folytatta az életmentést, miközben hívták a mentőkjet. A fiút mentőhelikopter szállította egy southamptoni kórházba. Bár sikerült újraéleszteni a fiút, az öröm nem tartott sokáig. Szörnyű hírt közöltek az orvosok a szülőkkel: Bailey agya nem mutat aktivitást, a szervei pedig kezdenek leállni.
Az orvosok időt adtak a családtagoknak a búcsúzkodásra.
Éreztük, ahogy megáll a szíve, és abban a pillanatban a világunk darabokra hullott.
A tragédiát küvetően Bailey anyukája azt nyilatkozta, elviselhetetlen volt a fia nélkül hazatérni.
