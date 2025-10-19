„Azt kiabálta, hogy fáj!”: állvány tetejéről zuhant a mélybe egy férfi Mosonmagyaróváron
Sokkoló baleset történt Mosonmagyaróváron. Nyolc méteres állvány tetejéről zuhant le egy férfi az aszfaltra. Mentőhelikopter szállította kórházba.
Súlyos baleset történt október 18-án, szombaton Mosonmagyaróváron az egyik építkezésen. A közkedvelt termálfürdőt újítják fel. Fel is van állványozva, ezen dolgozott egy 30 év körüli szlovák nemzetiségű férfi, aki egy baleset során lezuhant a szerkezetről. Őt mentőhelikopter szállította el a helyszínről. Lapunknak az egyik szemtanú számolt be a látottakról.
Állvány tetejéről zuhant le a férfi
Több ember is összegyűlt a termálfürdőnél, amikor meglátták, hogy egy fiatal férfi fekszik magatehetetlenül a földön. Hamar kiderült róla, hogy ő az egyik munkás, aki a fürdő felújításán dolgozik az építkezésen az egyik állványon. Innen zuhant le.
8 méter magasról zuhant le a férfi
– kezdte lapunknak egy helyi nő.
Én már csak arra értem oda, hogy fekszik az aszfalton, sokan vették körbe és többen mentőt is hívtak hozzá
A szemtanú szerint a férfihoz beszéltek is, amiből kiderült, hogy szlovák nemzetiségű, de tud magyarul is.
Szegény vérzett is valamennyire, illetve alig kapott levegőt. Beszéltek hozzá, amiből kiderült, hogy szlovák, de törte a magyart is
A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek és átvették a férfi ellátását. "Amikor megérkeztek a mentősök, azonnal odarohantak hozzá"
– folytatta a beszámolóját. "Amikor próbálták megnézni őt, akkor azt kiabálta, hogy „fáj!”, mondta neki a mentős kedvesen, hogy csak segíteni akarnak neki. Borzasztó látvány volt. Nagyon megviselt engem. Infúziót adtak neki és oxigén palackot is. Végül elszállították a helyszínről. Az állvány még most is ott van. Engem nagyon megrázott ez az egész, remélem jól van és túléli ezt a balesetet…" - zárta a szavait a nő.
A helyszínre az Országos Mentőszolgálat munkatársait riasztották, akik esetkocsival és mentőhelikopterrel is a helyszínre vonultak. Miután stabilizálták a fiatal férfit, légi úton, mentőhelikopterrel kórházba szállították. Az esetet a rendőrség vizsgálja.
