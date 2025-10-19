RETRO RÁDIÓ

„Azt kiabálta, hogy fáj!”: állvány tetejéről zuhant a mélybe egy férfi Mosonmagyaróváron

Sokkoló baleset történt Mosonmagyaróváron. Nyolc méteres állvány tetejéről zuhant le egy férfi az aszfaltra. Mentőhelikopter szállította kórházba.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.10.19. 17:15
Mosonmagyaróvár szerkezet állvány

Súlyos baleset történt október 18-án, szombaton Mosonmagyaróváron az egyik építkezésen. A közkedvelt termálfürdőt újítják fel. Fel is van állványozva, ezen dolgozott egy 30 év körüli szlovák nemzetiségű férfi, aki egy baleset során lezuhant a szerkezetről. Őt mentőhelikopter szállította el a helyszínről. Lapunknak az egyik szemtanú számolt be a látottakról. 

Állvány tetejéről zuhant le
Állvány tetejéről zuhant le egy férfi Fotó: Google Maps

Állvány tetejéről zuhant le a férfi

Több ember is összegyűlt a termálfürdőnél, amikor meglátták, hogy egy fiatal férfi fekszik magatehetetlenül a földön. Hamar kiderült róla, hogy ő az egyik munkás, aki a fürdő felújításán dolgozik az építkezésen az egyik állványon. Innen zuhant le. 

8 méter magasról zuhant le a férfi 

– kezdte lapunknak egy helyi nő. 

Én már csak arra értem oda, hogy fekszik az aszfalton, sokan vették körbe és többen mentőt is hívtak hozzá

A szemtanú szerint a férfihoz beszéltek is, amiből kiderült, hogy szlovák nemzetiségű, de tud magyarul is. 

Állvány tetejéről zuhant le
A férfit mentőhelikopter szállította kórházba Fotó: Szakony Attila 

Szegény vérzett is valamennyire, illetve alig kapott levegőt. Beszéltek hozzá, amiből kiderült, hogy szlovák, de törte a magyart is

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek és átvették a férfi ellátását.  "Amikor megérkeztek a mentősök, azonnal odarohantak hozzá"

 – folytatta a beszámolóját.  "Amikor próbálták megnézni őt, akkor azt kiabálta, hogy „fáj!”, mondta neki a mentős kedvesen, hogy csak segíteni akarnak neki. Borzasztó látvány volt. Nagyon megviselt engem. Infúziót adtak neki és oxigén palackot is. Végül elszállították a helyszínről. Az állvány még most is ott van. Engem nagyon megrázott ez az egész, remélem jól van és túléli ezt a balesetet…" - zárta a szavait a nő.

A helyszínre az Országos Mentőszolgálat munkatársait riasztották, akik esetkocsival és mentőhelikopterrel is a helyszínre vonultak. Miután stabilizálták a fiatal férfit, légi úton, mentőhelikopterrel kórházba szállították. Az esetet a rendőrség vizsgálja. 

 

