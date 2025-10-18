Súlyos baleset történt Magyarországon, a mentőket is riasztani kellett
Aki csak teheti kerülje el ezt a szakaszt!
Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két személyautó Mezőfalva közelében, a Szőlőhegy Kettes sor és a 6219-es út találkozásánál.
A dunaújvárosi hivatásos és a mezőfalvai önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre