Súlyos baleset történt Magyarországon, a mentőket is riasztani kellett

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két személyautó Mezőfalva közelében, a Szőlőhegy Kettes sor és a 6219-es út találkozásánál.

A dunaújvárosi hivatásos és a mezőfalvai önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem.