Teljes útzár van érvényben, brutális karambol történt a 4625-ös úton

A tűzoltók és a társhatóságok már a helyszínen vannak. Az adott szakaszon teljes útzár van érvényben, érdemes kerülni az említett területet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 13:35
Teljes útzár van érvényben a 4625-ös út 62-es és 63-as kilométerszelvényei között, miután egy személyautó és egy furgon karambolozott.

Teljes útzár van érvényben az érintett szakaszon – a tűzoltóknak ki kellett emelniük az egyik sofőrt / Fotó: Gé

Teljes útzár miatt várható fennakadás

Furgon és személyautó karambolozott a 4625-ös út 62-es és 63-as kilométerszelvényei között. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók kiemelték a személyautó vezetőjét és áramtalanították a járműveket. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is. Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

