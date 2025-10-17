Teljes útzár van érvényben, brutális karambol történt a 4625-ös úton

Teljes útzár van érvényben a 4625-ös út 62-es és 63-as kilométerszelvényei között, miután egy személyautó és egy furgon karambolozott.

Teljes útzár van érvényben az érintett szakaszon – a tűzoltóknak ki kellett emelniük az egyik sofőrt / Fotó: Gé

Teljes útzár miatt várható fennakadás

Furgon és személyautó karambolozott a 4625-ös út 62-es és 63-as kilométerszelvényei között. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók kiemelték a személyautó vezetőjét és áramtalanították a járműveket. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is. Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.