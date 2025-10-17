Teljes útzár van érvényben, brutális karambol történt a 4625-ös úton
A tűzoltók és a társhatóságok már a helyszínen vannak. Az adott szakaszon teljes útzár van érvényben, érdemes kerülni az említett területet.
Teljes útzár van érvényben a 4625-ös út 62-es és 63-as kilométerszelvényei között, miután egy személyautó és egy furgon karambolozott.
Teljes útzár miatt várható fennakadás
Furgon és személyautó karambolozott a 4625-ös út 62-es és 63-as kilométerszelvényei között. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók kiemelték a személyautó vezetőjét és áramtalanították a járműveket. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is. Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
