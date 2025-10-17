Brutális baleset: feszítővágó segítségével mentettek ki egy embert a 86-os főúton
Két személyautó ütközött egymásnak a 86-os főúton. A mosonmagyaróvári tűzoltók feszítővágót is használtak.
Feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert a 86-os főúton, miután két autó egymásnak ütközött.
Feszítővágóra is szükség volt
Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, a Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
