Hogyan tovább BKV? Hogyan tovább BKK? - dr. Kőrösi Koppány elemzi a fővárosi tömegközlekedés állapotát

A BKV és a BKK válsága nem a gépekről szól, hanem az emberekről és a felelősségről. A finanszírozás elapadt, a karbantartásra nincs elég pénz, a dolgozók maguk vesznek alkatrészt - dr. Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója szerint a BKV-t nem a buszok öregsége, hanem a döntéshozói felelőtlenség égeti el.

A BKV válságbvan van Fotó: BKV

Budapesten ma naponta mintegy 1200 autóbusz lát el közösségi közlekedési feladatokat – derül ki Dr. Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója legfrissebb elemzéséből. A számok első ránézésre nem tűnnek vészesnek, ám a háttér súlyos problémákat takar: az elöregedő járműpark, az alulfinanszírozott karbantartás, a vezetői hibák és a politikai felelősséghárítás együtt sodorja mély válságba a BKV-t és a BKK-t.

A budapesti közlekedés válsága nem a járművekről, hanem a hozzáállásról szól

– fogalmaz Kőrösi, aki szerint a BKV szakemberei napi szinten bizonyítják, hogy elhivatottságból és szakértelemből nincs hiány, de a döntéshozói felelősség hiányzik mellőlük.

Megtudtuk: a BKK adatai szerint a 1200 budapesti buszból 855-öt a BKV üzemeltet, a többit az Arrivabus és a Volánbusz adja. Új járművek azonban szinte kizárólag az alvállalkozókhoz érkeznek.

A BKV legfrissebb saját buszai a 2022-es beszerzésű 14 darab Mercedes Conecto G csuklós járművek, melyekből további 58-at a vállalat tartós bérleti konstrukcióban használ az Intertanker Kft.-től.

A most beérkező 65 darab kétajtós, úgynevezett maxi-midi Mercedes busz a teljes állomány alig 7 százalékát érinti, és legfeljebb a 25 éves Citarók leváltására elegendő.

A BKV-nak egy elöregedő járműparkot kell fenntartania, amely különös figyelmet, állandó karbantartást igényel

– írta Kőrösi.

A pénzügyi háttér legalább ennyire aggasztó. Az Állami Számvevőszék jelentése szerint a Főváros immár harmadik éve nem utalja át a BKV-nak a szerződés szerint járó támogatást. A vállalat így kénytelen volt faktorálással – vagyis hitelből – finanszírozni magát, ami az első évben 30 milliárd, a másodikban 50, idén pedig 53,5 milliárd forintot jelentett.

E hitel költsége csak az idei évben 1,4 milliárd forint plusz terhet jelent a BKV-nak, amely összességében három új csuklós busz ára

– mutat rá Kőrösi. Ez az összeg a karbantartás vagy a flottafiatalítás szempontjából is óriási veszteség.