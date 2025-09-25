Nemcsak a főváros kasszájában van lyuk, 25 milliárd forint hiányzik a BKV kasszájából is

A BKV 2025-ös üzleti terve szerint 25 milliárd forint hiányzik a büdzséből. A főváros közben alig költ a buszok karbantartására vagy pályafelújításra, a cég beszámolóját pedig még a Karácsony Gergellyel együttműködő képviselők sem szavazták meg.

A bkv buszok állapota is nagyon aggasztó Fotó: BKV

Nem csak Budapest költségvetése került válságos helyzetbe, hanem a főváros egyik legfontosabb cége, a BKV is.

Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője legújabb videójában rámutatott: a 2025-ös üzleti tervet úgy fogadták el, hogy 25 milliárd forint hiányzik belőle.

Nem csak a főváros költségvetése aggasztó, hanem a BKV-jé is , hiszen a 2025-ös üzleti tervez negatívan tervezték meg, mintegy 25 milliárd forint hiányzik úgy tűnik a büdzséből. Azt gondoljuk, hogy élrdemes lenne felülvizsgálni a BKK-nak a szerepét. Közlekedés-szervezőre szükség van, de vajon szükség van-egy nagy vízfejre, ahol 1500 kolléga dolgozik.

- magyarázta.

Hozzátette: meg kell nézni, hogyan lehetne racionalizálni, a megtakarított forrásokat hogyan lehet a BKV biztonságosabb működésére átcsoportosítani.

A kormányhivatal átfogó vizsgálatából kiderült, hogy a buszflotta aggasztó állapotban van és a problémák nagy része olyan jellegű, amit lehetséges, hogy spórolási szándék miatt nem végeztek el. Nagyon sok busznál hiányosság egyébként a porral oltó készülék hiánya is. Ez azért nagyon fontos, mert ha egy busz kigyullad, nem tud rögtön a sofőr beavatkozni, meg kell várni a tűzoltókat. A poroltó készülékek beszerzése is pénzkérdés.

A probléma nem új keletű. Tíz éve még évente mintegy 10 milliárd forint jutott és költött a főváros a BKV-ra, új buszok beszerzésére, villamospályák felújítására. Mára ennek az összegnek a tizede maradt, idén mindössze 1 milliárd forint, vagyis nagyjából annyi, amennyit a főváros a közösségi költségvetésre is fordít.

A BKV éves beszámolóját egyik képviselő sem támogatta

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Fővárosi Közgyűlés Közlekedési Bizottsága, amikor meghallgatta a BKV éves beszámolóját, akkor egyik képviselő sem támogatta azt, még Karácsony emberei sem.