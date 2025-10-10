Kocsisort akartak előzni, halálos karambol végzett a feleséggel

Borzalmas balesetben egy ember életét vesztette Törökszentmiklósnál. Az autóban egy idősebb házaspár utazott, a feleség elhunyt, férje pedig súlyosan megsérült. A tragédiához egy mentőhelikopter is érkezett.

A balesetben felismerhetetlenségig törtek a járművek Fotó: Tények

A tragikus baleset egy ember életét követelte

Szörnyethalt egy hetven év körüli nő, férje pedig súlyosan megsérült, miután autójukkal frontálisan ütköztek egy másik kocsival Törökszentmiklósnál. A vezető férj követte el azt a hibát, ami a felesége életébe került.

A 69 éves férfi egy kocsisort akart megelőzni, amikor egy szemből érkező autónak csapódott. A debreceni lakos az autójával Szolnok felé haladva próbált előzni, de nem tudott visszatérni a sávjába.

A frontális ütközés következtében a két autó totálkárosra tört. A brutális baleset csütörtökön késő délután történt. A szabályosan vezető sofőr a karambol után a roncsokba szorult. A rendőrség nyilatkozata szerint a tűzoltóknak kellett kimentenie a csapdába esett sebesültet.

Az egyik autóba a vezető beszorult, saját erőből nem tudott kijutni, őt a tűzoltók emelték ki a roncsból és adták át a mentőknek.

A súlyos karambol miatt mentőhelikoptert is hívtak a helyszínre. A két sofőrt kórházba szállították, ők hasi-és végtagsérüléseket szenvedtek, míg az utas életét vesztette - írja a tények.hu.