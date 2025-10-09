Elgázolt a busz egy fiatal lányt, rohantak a mentők - Videó!

Csütörtök délután Kiskunhalason, a Kárpát utca és a Fazekas Mihály utca kereszteződésében egy fiatal lány hirtelen kiszaladt az útra, és nekifutott egy menetrend szerint közlekedő Volánbusznak. A baleset helyszínére több mentőautó is érkezett – írja a Baon.hu.

A helyszíni ellátás után a mentősök kórházba szállították. Fotó: Gé

A szemtanúk elmondása szerint a 16 év körüli lány a Kuruc vitézek tere felől szaladt ki hirtelen a zebrára, jobbra nézett, miközben nem vette észre, hogy balról érkezett a Volánbusz, és nekiszaladt a jármű sarkának. A balesethez a mentőket is riasztották.

A lány az úttestre zuhant, a hátát és a fejét ütötte be. Információk szerint azonban nem sérült meg komolyabban. A kiérkező mentők a helyszíni ellátás után megfigyelésre kórházba szállították.

A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.