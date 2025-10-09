RETRO RÁDIÓ

Elgázolt a busz egy fiatal lányt, rohantak a mentők - Videó!

A lány az úttestre zuhant, a hátát és a fejét ütötte be. A helyszíni ellátás után a mentősök kórházba szállították.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 21:05
Módosítva: 2025.10.09. 21:17
baleset mentő kórház

Csütörtök délután Kiskunhalason, a Kárpát utca és a Fazekas Mihály utca kereszteződésében egy fiatal lány hirtelen kiszaladt az útra, és nekifutott egy menetrend szerint közlekedő Volánbusznak. A baleset helyszínére több mentőautó is érkezett – írja a Baon.hu.

A helyszíni ellátás után a mentősök kórházba szállították.
A helyszíni ellátás után a mentősök kórházba szállították. Fotó: Gé

A szemtanúk elmondása szerint a 16 év körüli lány a Kuruc vitézek tere felől szaladt ki hirtelen a zebrára, jobbra nézett, miközben nem vette észre, hogy balról érkezett a Volánbusz, és nekiszaladt a jármű sarkának. A balesethez a mentőket is riasztották.

A lány az úttestre zuhant, a hátát és a fejét ütötte be. Információk szerint azonban nem sérült meg komolyabban. A kiérkező mentők a helyszíni ellátás után megfigyelésre kórházba szállították.

A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu