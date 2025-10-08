Mentős bántalmazott egy kiszolgáltatott férfit – az OMSZ azonnal megszüntette a munkaviszonyát

Heves vármegyében kedden, az esti órákban súlyos bűncselekmény történt. Egy szolgálatban lévő mentős fizikai erőszakkal bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit. Az esetről a Heol.hu számolt be.

Egy szolgálatban lévő mentős bántalmazott egy kiszolgáltatott férfit. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszüntette az érintett mentős munkaviszonyát. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az embertelen kegyetlenség nem egyeztethető össze sem a segítő hivatással, sem az alapvető emberi normákkal, és az ilyen személy nem való a mentősök közösségébe.

A feljelentés megtörtént, és a bántalmazó mentős ügyében büntetőeljárás indult. Az OMSZ kiemelte, hogy dolgozóik hivatásuknak az emberi életek megóvását választották, és az ilyen egyedülálló, vérlázító cselekmény nem árnyékolhatja be bajtársaik tisztességes és hősies helytállását.

