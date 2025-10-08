RETRO RÁDIÓ

Mentős bántalmazott egy kiszolgáltatott férfit – az OMSZ azonnal megszüntette a munkaviszonyát

Sokkoló eset rázta meg Heves vármegyét. Egy szolgálatban lévő mentős bántalmazott egy kiszolgáltatott férfit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 19:35
Heves vármegyében kedden, az esti órákban súlyos bűncselekmény történt. Egy szolgálatban lévő mentős fizikai erőszakkal bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit. Az esetről a Heol.hu számolt be.

Egy szolgálatban lévő mentős bántalmazott egy kiszolgáltatott férfit.  Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszüntette az érintett mentős munkaviszonyát. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az embertelen kegyetlenség nem egyeztethető össze sem a segítő hivatással, sem az alapvető emberi normákkal, és az ilyen személy nem való a mentősök közösségébe.

A feljelentés megtörtént, és a bántalmazó mentős ügyében büntetőeljárás indult. Az OMSZ kiemelte, hogy dolgozóik hivatásuknak az emberi életek megóvását választották, és az ilyen egyedülálló, vérlázító cselekmény nem árnyékolhatja be bajtársaik tisztességes és hősies helytállását.

Az elmúlt időszakban sajnos nem ez az egyetlen hasonló eset: nemrég az ajkai ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki gyermekük szeme láttára bántalmazta a feleségét.

 

 

