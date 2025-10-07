Lecsaptak a rendőrök: rengeteg pénz találtak a budapesti kórházmaffiánál, több százmilliót foglaltak le - videó

Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak két főorvost és egy szociális munkást, az ügyben több száz millió forintot foglaltak le a rendőrök - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

Több százmillió forintot foglaltak le két budapesti főorvostól Fotó: police.hu

Pénzhegyeket találtak a budapesti kórházmaffiánál

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, miután felmerült a gyanú, hogy egy fővárosi kórház belgyógyászati osztályán két főorvos jogtalanul, alapítványi támogatásnak álcázva, havi 100–140 ezer forintot kért az államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért.

A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt, távollétükben pedig egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás.

A BRFK rendőrei két évnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-én fogták el a három embert: az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le - írja a Bors.

Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, míg a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt - áll a közleményben.