Lecsaptak a rendőrök: rengeteg pénz találtak a budapesti kórházmaffiánál, több százmilliót foglaltak le - videó

A gyanú szerint a főorvosok pénzt kértek a betegek államilag finanszírozott elhelyezéséért és ellátásáért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 11:50
Budapesti Rendőr-főkapitányság főorvos maffia rendőr

Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak két főorvost és egy szociális munkást, az ügyben több száz millió forintot foglaltak le a rendőrök - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

Több százmillió forintot foglaltak le két budapesti főorvostól
Több százmillió forintot foglaltak le két budapesti főorvostól Fotó:  police.hu

Pénzhegyeket találtak a budapesti kórházmaffiánál

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, miután felmerült a gyanú, hogy egy fővárosi kórház belgyógyászati osztályán két főorvos jogtalanul, alapítványi támogatásnak álcázva, havi 100–140 ezer forintot kért az államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért.

A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt, távollétükben pedig egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás.

A BRFK rendőrei két évnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-én fogták el a három embert: az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le - írja a Bors.

Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, míg a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt - áll a közleményben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
