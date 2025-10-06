Vérnyomokat találtak az eltűnt 11 éves gyerek otthonában

Furcsán viselkedett az anya. Nyomozás indult az eltűnt 11 éves gyerek ügyében.
Egy autista kisfiút hetek óta nem láttak, a lakásban vérnyomokat találtak, az édesanyát pedig kórházba szállították. Az amerikai hatóságok továbbra is keresik az eltűnt 11 éves gyereket.
A New York Post információi szerint a Gyermekügyi Szolgálat szeptember 25-én ellenőrzést tartott egy brooklyni lakásban az autista kisfiú, Jacob Pritchette jólétének biztosítása érdekében. A gyermekvédelmi munkatársak állítólag átkutatták a lakást, de nem találták a fiút, akinek az anyja állítólag megtagadta a születési anyakönyvi kivonat bemutatását.
Szerdán valaki újabb jóléti ellenőrzést kért, ami miatt az ügynökség visszatért a lakáshoz. Ezúttal azonban a rendőrség K9-es egysége is elkísérte őket. A hatóságok továbbra sem találtak bizonyítékot arra, hogy a fiú a lakásban él.
A szerdai látogatás során a K-9-es holttestkereső kutya állítólag emberi vérnyomokat érzékelt a lakásban található, áramtalanított hűtőszekrényen. Az 50 éves nőt, aki eleinte tagadta, hogy ő a fiú édesanyja, őrizetbe vették.
A szomszédok állítják, hogy a gyermeket hetek óta nem látták, más források pedig elmondták a hírcsatornának, hogy a gyermek soha nem járt állami iskolába. Azt is elárulták, hallották, amint az édesanya kiabált a kisfiúval, mielőtt a gyermek eltűnt volna. A kisfiú anyját kórházba szállították, mivel érzelmi zavarokkal küzdő személyként ellátásra szorult. Péntekig nem emeltek ellene vádat.
A hatóságok nem hoztak nyilvánosságra fényképet az eltűnt fiúról – számolt be róla a Crime Online.
