Vérnyomokat találtak az eltűnt 11 éves gyerek otthonában

Furcsán viselkedett az anya. Nyomozás indult az eltűnt 11 éves gyerek ügyében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 21:30
Gyermekügyi Szolgálat eltűnt személy rendőrség

Egy autista kisfiút hetek óta nem láttak, a lakásban vérnyomokat találtak, az édesanyát pedig kórházba szállították. Az amerikai hatóságok továbbra is keresik az eltűnt 11 éves gyereket.

Hetek óta keresik az eltűnt 11 éves gyereket
Hetek óta keresik az eltűnt 11 éves gyereket (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Eltűnt 11 éves gyerek: vérre bukkantak a lakásban

A New York Post információi szerint a Gyermekügyi Szolgálat szeptember 25-én ellenőrzést tartott egy brooklyni lakásban az autista kisfiú, Jacob Pritchette jólétének biztosítása érdekében. A gyermekvédelmi munkatársak állítólag átkutatták a lakást, de nem találták a fiút, akinek az anyja állítólag megtagadta a születési anyakönyvi kivonat bemutatását.

Szerdán valaki újabb jóléti ellenőrzést kért, ami miatt az ügynökség visszatért a lakáshoz. Ezúttal azonban a rendőrség K9-es egysége is elkísérte őket. A hatóságok továbbra sem találtak bizonyítékot arra, hogy a fiú a lakásban él.

A szerdai látogatás során a K-9-es holttestkereső kutya állítólag emberi vérnyomokat érzékelt a lakásban található, áramtalanított hűtőszekrényen. Az 50 éves nőt, aki eleinte tagadta, hogy ő a fiú édesanyja, őrizetbe vették.

A szomszédok állítják, hogy a gyermeket hetek óta nem látták, más források pedig elmondták a hírcsatornának, hogy a gyermek soha nem járt állami iskolába. Azt is elárulták, hallották, amint az édesanya kiabált a kisfiúval, mielőtt a gyermek eltűnt volna. A kisfiú anyját kórházba szállították, mivel érzelmi zavarokkal küzdő személyként ellátásra szorult. Péntekig nem emeltek ellene vádat.

A hatóságok nem hoztak nyilvánosságra fényképet az eltűnt fiúról – számolt be róla a Crime Online.

 

