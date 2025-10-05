Két évig eltűntnek hitték, majd egy TikTok-videóban bukkant fel a férfi

Egy férfit, aki két éve eltűntnek számított, végül véletlenül találtak meg egy TikTok-videónak köszönhetően.

Nem várt helyen bukkant fel az eltűnt férfi. Forrás: Facebook

Egy influenszer segített az eltűnt férfi családjának a keresésben

A 41 éves Diego Londoño-t, filozófust és zenészt, családja kétségbeesetten kereste, miután nyomtalanul eltűnt Peruban. Két éven át hiába kutattak utána, de egy influenszer véletlenül megtudta, hol lehet, és úgy döntött, segít. Amy Solano, egy ecuadori üzletasszony, Chiclayóba utazott, hogy felkutassa Diegót, és nagyon hamar rátalált a megfelelő helyre.

Solano azért döntött Chiclayo mellett, mert újságírók korábban arról számoltak be, hogy a közeli Máncora városában látták a férfit. Bár a keresés első napja eredménytelenül zárult, szeptember 25-én sikerült őt kamerára vennie, és feltöltötte a felvételt TikTokra, miközben beszélt a kutatásról.

Solano videójának köszönhetően Diegót megtalálták, és a Perui Nemzeti Rendőrség (PNP) gondozásába vették.

2 év után örömhírt kapott a férfi családja

2 év várakozás és keresés után örömhírt kapott Diego családja, miszerint a férfi életben van.

A helyi híradások szerint Limába tervez utazni a Diego, de nem biztos, hogy egyhamar visszatér családjához, mivel önkéntes nomádként él. A rendőrség elmondta, hogy a férfi nem akarja elhagyni Perut, és nem kíván visszatérni Kolumbiába, hozzátették, hogy nincs veszélyben, és nem is tekinthető elhagyatottnak.

Egy rendőrőrs arról számolt be, hogy egy éjszakára és egy napra befogadták, ez idő alatt élelmet, ruhát és lehetőséget biztosítottak számára, hogy kapcsolatba léphessen a családjával. Telefonon sikerült beszélnie három nővérével, Olgával, Marthával és Lucíával, akik kijelentették, hogy tiszteletben tartják testvérük döntését, ha most nem akar visszatérni Kolumbiába.

Nincs bejelentett eltűnési ügy. Beszélt a nővéreivel, és világossá tette, hogy nem akar visszatérni Kolumbiába.

- közölte a rendőrség.

Állítólag elutasította a pszichológiai vizsgálatot, de a rendőrök úgy vélik, nem mutatta semmilyen mentális vagy egészségügyi problémának a jelét az ott tartózkodása idején.

Ő egy többnyelvű férfi, aki az ország különböző városai között utazik, és bronz- és réz kézműves tárgyak eladásából él

-tetté hozzá.