"Nem tűntem el!" - Hírt adott magáról a dohai reptérről eltűnt siklósi nő

A közösségi médiában szólalt meg. Elmondása szerint el sem tűnt.

2025.10.03.
Hírt adott magáról az a siklósi nő, aki után a napokban adott ki körözést a rendőrség eltűnés miatt. A 40 éves F. Ágota a Zanzibár-Doha-Budapest Bermuda-háromszögben tűnt el, ám nemrég a közösségi oldalán jelentkezett - írja a BAMA.

Előkerült a dohai reptérről eltűnt nő

Sziasztok! Élek még, nem haltam meg, nem tűntem el, bár tudom, sok kedves ember életében ez lett volna a legjobb... De nem

- írta a nő a Facebook-bejegyzésében.

Azzal kapcsolatban nem osztott meg részleteket, hol járt és mi történt vele: a lényeg, hogy épségben van és állítása szerint csak egy félreértés miatt kezelték eltűntként. 

 

 

