"Nem tűntem el!" - Hírt adott magáról a dohai reptérről eltűnt siklósi nő

Hírt adott magáról az a siklósi nő, aki után a napokban adott ki körözést a rendőrség eltűnés miatt. A 40 éves F. Ágota a Zanzibár-Doha-Budapest Bermuda-háromszögben tűnt el, ám nemrég a közösségi oldalán jelentkezett - írja a BAMA.

Előkerült a dohai reptérről eltűnt nő / Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Sziasztok! Élek még, nem haltam meg, nem tűntem el, bár tudom, sok kedves ember életében ez lett volna a legjobb... De nem

- írta a nő a Facebook-bejegyzésében.