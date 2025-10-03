"Nem tűntem el!" - Hírt adott magáról a dohai reptérről eltűnt siklósi nő

A közösségi médiában szólalt meg. Elmondása szerint el sem tűnt.
Hírt adott magáról az a siklósi nő, aki után a napokban adott ki körözést a rendőrség eltűnés miatt. A 40 éves F. Ágota a Zanzibár-Doha-Budapest Bermuda-háromszögben tűnt el, ám nemrég a közösségi oldalán jelentkezett - írja a BAMA.
Sziasztok! Élek még, nem haltam meg, nem tűntem el, bár tudom, sok kedves ember életében ez lett volna a legjobb... De nem
- írta a nő a Facebook-bejegyzésében.
Azzal kapcsolatban nem osztott meg részleteket, hol járt és mi történt vele: a lényeg, hogy épségben van és állítása szerint csak egy félreértés miatt kezelték eltűntként.
