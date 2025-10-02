Rejtélyes eltűnésben nyomoz a rendőrség: a dohai repülőtérről tűnhetett el a siklósi nő

A rendőrség körözést rendelt el a 40 éves F. Ágota eltűnése miatt, miután szeptember 29-én megszakadt vele a kapcsolat.

F. Ágota eltűnése miatt körözést rendelt el a rendőrség Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az 1985-ös születésű, siklósi nő rejtélyes körülmények között tűnt el: éppen zanzibári utazásáról tartott hazafelé, amikor utoljára életjelet adott magáról.

A nő eltűnése bizar és szokatlan

Ágota édesapjával beszélt telefonon szeptember 29-én, a dohai repülőtéren, ahol átszállásra várt. Azt mondta, másnap, szeptember 30-án a hajnali órákban érkezik meg Budapestre. A beszélgetés után azonban nyoma veszett. Telefonja azóta ki van kapcsolva, és sem őt, sem más kapcsolattartót nem sikerült elérni.

Aggodalomra adnak okot Ágota korábbi bejegyzései is a nyilvános Facebook-oldalán, ahol többek között egy rejtélyes, Zanzibáron szerzett sérüléséről is írt.

A keresett nő 171–175 cm magas, 51–60 kg súlyú, vékony testalkatú. Szőke, vállig érő hajú, kék szemű. Egyik lábszárán és a hasán virágmotívumú tetoválás található.

A rendőrség és a család arra kér mindenkit, hogy aki az eltűnés óta látta F. Ágotát, beszélt vele, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy jelezze a hozzátartozóknak - írja a BAMA.