„Te vagy az a magyar lány?” – Özönlenek a turisták Helgához, a Zanzibárra kiköltöző magyar vendéglátóshoz

Hornung Helga 18 éves HR-es karrierjét hátrahagyva mert nagyot álmodni és másfél éve elköltözött Zanzibárra. A magyar vállalkozó azonnal beleszeretett a hely varázsába, még ha a kulturális különbségek és a nehézkes ügyintézés meg is nehezíti mindennapjait. Vele készült interjúnk óta özönlenek a turisták óceánparti bár-éttermébe.

Helga nem bánta meg, hogy másfél éve lecserélte az irodát Zanzibárra / Fotó: Olvasói fotó

„Hatalmas öröm, amikor valaki megszólít magyarul!”

Helga már másfél éve Zanzibáron él. Bár időbe telt, mára be tudott illeszkedni a kulturális különbségek ellenére is. A bár-éttermet nyitó volt HR-es szakemberrel nem sokkal kiköltözése után készítettünk interjút, melynek hatására szabályosan megrohamozták a magyarok az afrikai bárt.

Hatalmas öröm, amikor egyszer csak átváltanak magyarra és kiderül, hogy olvastak rólam, azért jöttek el idáig. Egymásnak ajánlják a helyet, ettől melegség tölti el a szívemet, mert mindenki nagyon kíváncsi a történetemre

– mesélte most Helga, aki úgy érzi, a varázs még mindig tart és továbbra is minden nap hálát ad azért, hogy ott élhet. A volt HR-est sok felfedező látogatta meg, akik csak betoppantak az éttermébe, de rengetegen jelentkeztek be hozzá előre is és több magyar túravezető is irányít hozzá turistákat.

„Volt, hogy csak sétáltam a parton és valaki utánam kiabált, hogy „szia, te vagy az a lány, aki itt nyitott éttermet? A kutyádról ismertelek fel”. De volt olyan is, hogy lengyel vendégek jöttek, kimondottan azért, mert egy magyar kollégájuk mesélt nekik a helyről a cikk után. Hála Istennek, nagyon elégedett mindenki az étteremmel" – tette hozzá az Afrikában élő magyar vendéglátós, akihez még azok is ellátogatnak, akiknek anno ő segített elhelyezkedni.

Helga bár-éttermét elözönlötték a magyar turisták, amióta vele készült interjúnk megjelent / Fotó: Olvasói fotó

Hot-dogozót is akar nyitni Helga Zanzibáron

Helga azonban nem állt le a tervezéssel, miután a Spicy Mama Beach Bar népszerű lett. Legújabb projektje egy hot-dogozó, amit hamarosan meg is nyitnak egy turisták által közkedvelt helyen, szintén Zanzibáron.

Úgy látom, van igény a nemzetközi ízekre még itt, Afrikában is, de ezen kívül is szeretnék még egy új helyet nyitni itt. Sok lesz a munka vele, de rengeteget tanulok közben. Nagyon nehéz fehér nőként az üzletet is vinni, hatóságokkal foglalkozni, de idehúz a szívem, annyira jól érzem itt magam a puritán körülmények ellenére. Sokan mosolyognak, kedvesek, most már sokkal elfogadóbbak velem, befogadtak. Ma már a kultúrával összeegyeztethető, hosszú ruhát viselek, ami meglepő, de sokkal komfortosabb már nekem is

– mesélt a kinti életéről Helga, aki nagyon hálás a fantasztikus csapatáért, akikkel együtt dolgozhat a bárban és az életért, amire lecserélte az irodai munkát másfél évvel ezelőtt.