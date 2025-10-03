Tragikus csónakbaleset a Berettyón: ezért nem találják Mátét

Minden erejükkel keresik Huttman Mátét, azt a fiatalt, akinek a Berettyón veszett nyoma. A csónakbaleset után három ember partra úszott, de a fiatal hidrobiológust elnyelték a hullámok. Halála után petíció is indult a vízbiztonság miatt, már rengetegen aláírták.
Kedd (szeptember 30.) óta szakadatlanul keresik azt a 25 éves PhD hallgató hidrobiológust, akinek egy tragikus csónakbaleset után veszett nyoma a Hortobágy-Berettyó főcsatornán, Püspökladánynál. Ismeretes, a Debreceni Egyetem doktorandusza, Huttman Máté egy hallgatótársával, egy tanárával és a halászati társaság egy emberével indult el a csatornán. A csapat éppen az egyetemi kutatás egyik feladatát végezte, amikor egy örvény a mélybe rántotta őket. Bár hármuknak sikerült a partra úszniuk, Mátét elnyelték a habok.
A fiatalt azonnal keresni kezdték, kedd óta több speciális kutató-mentő csoport és önkéntesek tucatja keresi őt napkeltétől napnyugtáig. Az egyetem, amellett, hogy a rendőrségi eljárással párhuzamosan ők is belső vizsgálatot indítottak az ügyben, segítenek a kutatásban is:
Az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat
- mondták el Borsnak a történtek után, a Debreceni Egyetem sajtóközpontjában.
Bár a kutatáshoz már helyi horgászok és civilek is csatlakoztak, Mátét azóta sem találják, a fiatal után csupán egy fél sportcipő maradt, a baleset másnapján pedig egyetlen evezőlapát került elő. Úgy tudni, hogy a csapatok mindent bevetnek: a területet csónakkal, szonárral, kutyával, illetve kéziszerszámokkal, csáklyákkal is átfésülik. A kutatás azonban nem egyszerű, több oka is lehet annak, hogy még nem találták meg a fiatalt: a víz sodrása ezen a szakaszon ugyanis különösen erős, míg egy, a zúgó utáni területen kialakult jelenség miatt, a víz visszafelé is fordíthatja a tárgyakat vagy akár egy testet is.
Időközben petíciót is indítottak a vízi balesetek megelőzése miatt: ebben azt kérik, hogy a június 8-át hivatalosan is nyilvánítsák a Vízek Áldozatainak Emléknapjává, hogy aznap minden olyan ember, aki valaha vízi balesetben vesztette el szerettét, megemlékezhessen az elhunytról. Az aláírásokat egy olyan asszony gyűjti, aki maga is gyászol: ő testvérét vesztette el, egy hasonló tragédia során. Máté balesete után sokan aláírták a kezdeményezést, amelyet ITT lehet elolvasni.
Máté szerettei és ismerősei azóta is romokban hevernek, ők maguk sem tudják, hogyan történhetett meg a szörnyű baleset. Különösen tragikus, hogy a mindössze 25 éves, tehetséges fiatal alig egy héttel a baleset után, október 9-én ünnepelné 26. születésnapját.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtószolgálatának tájékoztatása szerint, a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése miatt indított eljárást.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.