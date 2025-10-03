Tragikus csónakbaleset a Berettyón: ezért nem találják Mátét

Kedd (szeptember 30.) óta szakadatlanul keresik azt a 25 éves PhD hallgató hidrobiológust, akinek egy tragikus csónakbaleset után veszett nyoma a Hortobágy-Berettyó főcsatornán, Püspökladánynál. Ismeretes, a Debreceni Egyetem doktorandusza, Huttman Máté egy hallgatótársával, egy tanárával és a halászati társaság egy emberével indult el a csatornán. A csapat éppen az egyetemi kutatás egyik feladatát végezte, amikor egy örvény a mélybe rántotta őket. Bár hármuknak sikerült a partra úszniuk, Mátét elnyelték a habok.

A tragikus csónakbaleset áldozatát napok óta keresik / Fotó: Haon/Tóth Imre

Furcsa jelenség miatt sodródhatott el a csónakbaleset áldozata

A fiatalt azonnal keresni kezdték, kedd óta több speciális kutató-mentő csoport és önkéntesek tucatja keresi őt napkeltétől napnyugtáig. Az egyetem, amellett, hogy a rendőrségi eljárással párhuzamosan ők is belső vizsgálatot indítottak az ügyben, segítenek a kutatásban is:

Az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat

- mondták el Borsnak a történtek után, a Debreceni Egyetem sajtóközpontjában.

Eddig az egyik evezőlapátot és a fiatal egyik sportcipőjét találták meg Fotó: Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület

Bár a kutatáshoz már helyi horgászok és civilek is csatlakoztak, Mátét azóta sem találják, a fiatal után csupán egy fél sportcipő maradt, a baleset másnapján pedig egyetlen evezőlapát került elő. Úgy tudni, hogy a csapatok mindent bevetnek: a területet csónakkal, szonárral, kutyával, illetve kéziszerszámokkal, csáklyákkal is átfésülik. A kutatás azonban nem egyszerű, több oka is lehet annak, hogy még nem találták meg a fiatalt: a víz sodrása ezen a szakaszon ugyanis különösen erős, míg egy, a zúgó utáni területen kialakult jelenség miatt, a víz visszafelé is fordíthatja a tárgyakat vagy akár egy testet is.

Időközben petíciót is indítottak a vízi balesetek megelőzése miatt: ebben azt kérik, hogy a június 8-át hivatalosan is nyilvánítsák a Vízek Áldozatainak Emléknapjává, hogy aznap minden olyan ember, aki valaha vízi balesetben vesztette el szerettét, megemlékezhessen az elhunytról. Az aláírásokat egy olyan asszony gyűjti, aki maga is gyászol: ő testvérét vesztette el, egy hasonló tragédia során. Máté balesete után sokan aláírták a kezdeményezést, amelyet ITT lehet elolvasni.