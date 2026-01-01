RETRO RÁDIÓ

Január 1-jétől újabb családtámogatási intézkedések lépnek életbe – íme, a részletek!

A kormány folytatja Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 13:05
Módosítva: 2026.01.01. 14:17
2026. január 1-jétől indul a Családi Adócsökkentés Plusz, amely további jelentős kedvezményeket és támogatásokat hoz a magyar családoknak. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter év végi videónyilatkozatában elmondta: „Ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitikát folytatjuk, amelyet már több mint 15 éve építünk.”

Család, háromgyermekes, édesanya, gyerek
Fotó: Jessica Rockowitz /  unsplash.com – Képünk illusztráció

„2025-ben már 50 százalékkal növeltük a családi adókedvezményt, személyijövedelemadó-mentessé tettük a csedet, a gyedet és az örökbefogadói díjat, valamint októbertől bevezettük a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét. 2026-ban további lépéseket teszünk a családok támogatására. A családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár 1 gyermek után 20 000 Ft, 2 gyermek után 80 000 Ft, 3 gyermek után 198 000 Ft, minden további gyermek után pedig további 66 000 Ft jár. A duplázás érinti a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermek(ek) után járó plusz családi adókedvezmény összegét is.

Bővül az anyák szja-mentességét igénybe vevők köre is, január 1-jétől a 40 év alatti, kétgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A 30 év alatti édesanyák adómentességének felső jövedelemkorlátja pedig megszűnik.

A minimálbér emelése több ellátás összegét automatikusan növeli. Így 11 százalékkal növekszik a gyed, a diplomás gyed, a nevelőszülői gyed, nagyszülői gyed, az örökbefogadói díj, a gyermekápolási táppénz, a gyermekek otthongondozási díja és a gyermektartásdíj megelőlegezése is.

Újévtől egyszerűsödnek a gyermekek örökbefogadásának szabályai is, így hatékonyabb eljárásban és gyorsabban juthatnak befogadó családjukhoz.

Magyarország kormánya elkötelezetten támogatja a nemzeti kultúrát, a kulturális élet megerősítését, valamint a magyar szellemi örökség megőrzését és továbbfejlesztését. A kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 2026. január 1-jétől beépülő jelleggel 15%-os béremelésben részesülnek. Az intézkedés a kulturális ágazat mintegy 41 ezer dolgozóját érinti.

Január 1-jétől átlagosan további 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, amelyre 32 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosít a kormány. A bérfejlesztés minden szakképző intézményre érvényes, legyen az állami, egyházi vagy egyetemi fenntartásban. A 2020-as átalakítás óta a kormány öt alkalommal hajtott végre jelentős béremelést a szakképzésben dolgozó oktatók körében, aminek eredményeként az oktatói bérek több mint két és félszeresükre nőttek.”

 

