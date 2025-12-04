RETRO RÁDIÓ

E-matrica 2026: nem csak az árak, a díjmentességre jogosultak köre is változik

Több dolog is változik jövőre a fizetős autópályákkal és a megvásárolható, ingyenes jogosultságokkal kapcsolatban. Mutatjuk a legfontosabbakat és a hivatalos 2026-os e-matrica árakat is!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
e-matrica útdíj autópálya matrica

Megjelent a vonatkozó jogszabály, így már hivatalosan is tudni lehet, mennyibe fognak kerülni a 2026-os autópálya matricák. Az új év nem csak a díjakban, hanem a fizetős szakaszokban, a kedvezményekben és a díjmentességre jogosultak körében is hoz némi változást. Mutatjuk a legfontosabb e-matrica rendszert érintő változásokat!

E-matrica vásárlás onine.
Itt vannak a 2026-os e-matrica árak és a legfontosabb változások az útdíj rendszerben. Fotó: Kuklis István

E-matrica 2026 – ezek a legfontosabb változások

  • Bevezetésre kerül az M1 regionális matrica és a kedvezményes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica.
  • Fizetős lesz az M6-os Ivándárdáig, az országhatárig a személygépjárművek számára.
  • Bővül a díjmentességre jogosultak köre január 1-től.
  • A 3,5 t feletti járművek esetében változik januártól a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabásra kerülő bírságok összege.

Mennyibe fognak kerülni az e-matricák 2026-tól?

2026. január 1-től érvényes díjak

Díjkategória

Országos

Vármegyei

Kedvezményes éves

Napi10 naposHaviÉvesÉvesBAZ vármegyeiM1 regionális
D1M* (motor)2770 Ft3450 Ft5590 Ft61.760 Ft7190 Ft2500 Ft15.000 Ft
D1 (személyautó)5550 Ft6900 Ft11.170 Ft61.760 Ft7190 Ft2500 Ft15.000 Ft
D2 (3,5 t alatti)7890 Ft10.040 Ft15.820 Ft87.650 Ft14.370 Ft5000 Ft30.000 Ft
U (utánfutó)5550 Ft6900 Ft11.170 Ft61760 Ft7190 Ft2500 Ft15.000 Ft
*A motorkerékpárokra éves országos, éves vármegyei és a regionális e-matrica D1 díjkategóriás termékként vásárolható meg.

Forrás: NÚSZ

Mi az az M1-es regionális matrica?

Teljesen új termékként bevezetik január egytől az éves M1 regionális e-matricát, ami Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára biztosít úthasználati jogosultságot. A matricát bárki megvásárolhatja majd, jóval kedvezőbb (D1, D1M és U díjkategória esetén 15.000 Ft; D2 díjkategória esetén 30.000 Ft) áron, mint a négy vármegyei matrica ára összesen. Az új – kedvezőbb árú – matricatípussal a jogalkotó az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt kompenzációs lehetőséget kíván biztosítani az autósok számára a torlódások és fennakadások miatt-olvasható a NÚSZ közleményében.

Mi az a BAZ-vármegyei matrica?

2026-ban bevezetnek egy kedvezményes (D1, D1M és U díjkategória esetén 2.500 Ft; D2 díjkategória esetén 5.000 Ft) áron elérhető új éves e-matricát is az autósok számára, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére lesz érvényes. Ennek célja az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát érintő kivitelezési problémák, és az út lezárása miatti kellemetlenségek kompenzálása az autósok felé. Ilyen matricát is bárki vásárolhat.

Hosszabb szakaszon lesz fizetős az M6-os autópálya

2026-tól használatidíj-köteles lesz az M6-os autópálya Ivándárdáig, azaz az országhatárig. Ez azt jelenti, hogy az eddig díjmentes szakasz megszűnésével az autópálya teljes hossza díjkötelessé válik.

Bővül a díjmentességre jogosultak köre is

A szomszédos országok közútkezelői által üzemben tartott gépjárművekre (az első csomóponti lehajtóig terjedő díjköteles útszakaszt érintően) és a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott muzeális jellegű gépjárművekre is jár majd a díjmentesség. Azonban nem automatikusan, évente igényelni kell majd.

Nő a jogosulatlan úthasználatért kiszabható bírság összege is

A teherforgalom minél nagyobb arányú gyorsforgalmi utakra való terelésének érdekében 2026. január 1-jétől jelentősen emelkednek a jogosulatlan úthasználatért, valamint a behajtási tilalmak megszegéséért kiszabható bírságok összegei a 3,5 t feletti járművek (J2, J3, J4 és J5 kategória) esetében. És nem ez az egyetlen, amivel a kamionokat az autópályákra terelnék:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu