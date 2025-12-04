E-matrica 2026: nem csak az árak, a díjmentességre jogosultak köre is változik
Több dolog is változik jövőre a fizetős autópályákkal és a megvásárolható, ingyenes jogosultságokkal kapcsolatban. Mutatjuk a legfontosabbakat és a hivatalos 2026-os e-matrica árakat is!
Megjelent a vonatkozó jogszabály, így már hivatalosan is tudni lehet, mennyibe fognak kerülni a 2026-os autópálya matricák. Az új év nem csak a díjakban, hanem a fizetős szakaszokban, a kedvezményekben és a díjmentességre jogosultak körében is hoz némi változást. Mutatjuk a legfontosabb e-matrica rendszert érintő változásokat!
E-matrica 2026 – ezek a legfontosabb változások
- Bevezetésre kerül az M1 regionális matrica és a kedvezményes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica.
- Fizetős lesz az M6-os Ivándárdáig, az országhatárig a személygépjárművek számára.
- Bővül a díjmentességre jogosultak köre január 1-től.
- A 3,5 t feletti járművek esetében változik januártól a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabásra kerülő bírságok összege.
Mennyibe fognak kerülni az e-matricák 2026-tól?
2026. január 1-től érvényes díjak
Díjkategória
Országos
Vármegyei
Kedvezményes éves
|Napi
|10 napos
|Havi
|Éves
|Éves
|BAZ vármegyei
|M1 regionális
|D1M* (motor)
|2770 Ft
|3450 Ft
|5590 Ft
|61.760 Ft
|7190 Ft
|2500 Ft
|15.000 Ft
|D1 (személyautó)
|5550 Ft
|6900 Ft
|11.170 Ft
|61.760 Ft
|7190 Ft
|2500 Ft
|15.000 Ft
|D2 (3,5 t alatti)
|7890 Ft
|10.040 Ft
|15.820 Ft
|87.650 Ft
|14.370 Ft
|5000 Ft
|30.000 Ft
|U (utánfutó)
|5550 Ft
|6900 Ft
|11.170 Ft
|61760 Ft
|7190 Ft
|2500 Ft
|15.000 Ft
|*A motorkerékpárokra éves országos, éves vármegyei és a regionális e-matrica D1 díjkategóriás termékként vásárolható meg.
Forrás: NÚSZ
Mi az az M1-es regionális matrica?
Teljesen új termékként bevezetik január egytől az éves M1 regionális e-matricát, ami Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára biztosít úthasználati jogosultságot. A matricát bárki megvásárolhatja majd, jóval kedvezőbb (D1, D1M és U díjkategória esetén 15.000 Ft; D2 díjkategória esetén 30.000 Ft) áron, mint a négy vármegyei matrica ára összesen. Az új – kedvezőbb árú – matricatípussal a jogalkotó az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt kompenzációs lehetőséget kíván biztosítani az autósok számára a torlódások és fennakadások miatt-olvasható a NÚSZ közleményében.
Mi az a BAZ-vármegyei matrica?
2026-ban bevezetnek egy kedvezményes (D1, D1M és U díjkategória esetén 2.500 Ft; D2 díjkategória esetén 5.000 Ft) áron elérhető új éves e-matricát is az autósok számára, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére lesz érvényes. Ennek célja az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát érintő kivitelezési problémák, és az út lezárása miatti kellemetlenségek kompenzálása az autósok felé. Ilyen matricát is bárki vásárolhat.
Hosszabb szakaszon lesz fizetős az M6-os autópálya
2026-tól használatidíj-köteles lesz az M6-os autópálya Ivándárdáig, azaz az országhatárig. Ez azt jelenti, hogy az eddig díjmentes szakasz megszűnésével az autópálya teljes hossza díjkötelessé válik.
Bővül a díjmentességre jogosultak köre is
A szomszédos országok közútkezelői által üzemben tartott gépjárművekre (az első csomóponti lehajtóig terjedő díjköteles útszakaszt érintően) és a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott muzeális jellegű gépjárművekre is jár majd a díjmentesség. Azonban nem automatikusan, évente igényelni kell majd.
Nő a jogosulatlan úthasználatért kiszabható bírság összege is
A teherforgalom minél nagyobb arányú gyorsforgalmi utakra való terelésének érdekében 2026. január 1-jétől jelentősen emelkednek a jogosulatlan úthasználatért, valamint a behajtási tilalmak megszegéséért kiszabható bírságok összegei a 3,5 t feletti járművek (J2, J3, J4 és J5 kategória) esetében. És nem ez az egyetlen, amivel a kamionokat az autópályákra terelnék:
