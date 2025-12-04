E-matrica 2026: nem csak az árak, a díjmentességre jogosultak köre is változik

Megjelent a vonatkozó jogszabály, így már hivatalosan is tudni lehet, mennyibe fognak kerülni a 2026-os autópálya matricák. Az új év nem csak a díjakban, hanem a fizetős szakaszokban, a kedvezményekben és a díjmentességre jogosultak körében is hoz némi változást. Mutatjuk a legfontosabb e-matrica rendszert érintő változásokat!

Itt vannak a 2026-os e-matrica árak és a legfontosabb változások az útdíj rendszerben. Fotó: Kuklis István

E-matrica 2026 – ezek a legfontosabb változások

Bevezetésre kerül az M1 regionális matrica és a kedvezményes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica.

Fizetős lesz az M6-os Ivándárdáig, az országhatárig a személygépjárművek számára.

Bővül a díjmentességre jogosultak köre január 1-től.

A 3,5 t feletti járművek esetében változik januártól a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabásra kerülő bírságok összege.

Mennyibe fognak kerülni az e-matricák 2026-tól?

2026. január 1-től érvényes díjak Díjkategória Országos Vármegyei Kedvezményes éves Napi 10 napos Havi Éves Éves BAZ vármegyei M1 regionális D1M* (motor) 2770 Ft 3450 Ft 5590 Ft 61.760 Ft 7190 Ft 2500 Ft 15.000 Ft D1 (személyautó) 5550 Ft 6900 Ft 11.170 Ft 61.760 Ft 7190 Ft 2500 Ft 15.000 Ft D2 (3,5 t alatti) 7890 Ft 10.040 Ft 15.820 Ft 87.650 Ft 14.370 Ft 5000 Ft 30.000 Ft U (utánfutó) 5550 Ft 6900 Ft 11.170 Ft 61760 Ft 7190 Ft 2500 Ft 15.000 Ft *A motorkerékpárokra éves országos, éves vármegyei és a regionális e-matrica D1 díjkategóriás termékként vásárolható meg. Forrás: NÚSZ

Mi az az M1-es regionális matrica?

Teljesen új termékként bevezetik január egytől az éves M1 regionális e-matricát, ami Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára biztosít úthasználati jogosultságot. A matricát bárki megvásárolhatja majd, jóval kedvezőbb (D1, D1M és U díjkategória esetén 15.000 Ft; D2 díjkategória esetén 30.000 Ft) áron, mint a négy vármegyei matrica ára összesen. Az új – kedvezőbb árú – matricatípussal a jogalkotó az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt kompenzációs lehetőséget kíván biztosítani az autósok számára a torlódások és fennakadások miatt-olvasható a NÚSZ közleményében.

Mi az a BAZ-vármegyei matrica?

2026-ban bevezetnek egy kedvezményes (D1, D1M és U díjkategória esetén 2.500 Ft; D2 díjkategória esetén 5.000 Ft) áron elérhető új éves e-matricát is az autósok számára, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére lesz érvényes. Ennek célja az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát érintő kivitelezési problémák, és az út lezárása miatti kellemetlenségek kompenzálása az autósok felé. Ilyen matricát is bárki vásárolhat.

Hosszabb szakaszon lesz fizetős az M6-os autópálya

2026-tól használatidíj-köteles lesz az M6-os autópálya Ivándárdáig, azaz az országhatárig. Ez azt jelenti, hogy az eddig díjmentes szakasz megszűnésével az autópálya teljes hossza díjkötelessé válik.