Hankó Balázs: Holnaptól újabb családi adókedvezmények lépnek életbe

Jó hírem van a gyermekes családoknak. Január 1-jétől újabb nagy családi adócsökkentések lépnek életbe.

Újabb 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény. Adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák. Az egy átlagkeresetnél havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, és teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is. Ezekkel a lépésekkel folytatjuk azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építünk.

Bevezettük és folyamatosan bővítjük a családi adórendszert. Adómentessé tettük a négy vagy többgyermekes édesanyákat. Júliustól pedig 50%-kal emeltük a családi adókedvezményt. Adómentessé tettük a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat is. Októbertől pedig adómentességet adtunk a háromgyermekes édesanyáknak.

A nemzeti kormány az adócsökkentés politikáját választotta. A dolgozó szülőknek kevesebb teher, több pénz a családoknál. A baloldal ezzel szemben mindig az adóemelés politikáját képviselte, most is erre készülnek.

A Tisza megszorító csomagja súlyos adóemeléseket jelentene a gyermekes családoknak. Szétvernék a családi adórendszert, visszavágnák a kedvezményeket, és magasabb adókkal sújtanák a dolgozó szülőket. Miért? Hogy a beszedett pénzt Brüsszelen keresztül a háborúra küldjék. A nemzeti konzultációban a magyar emberek ezekre a brüsszeli baloldali adóemelésekre egyértelműen nemet mondtak, és kiálltak a kormány családi adócsökkentése mellett. Köszönöm nekik. És biztosak lehettek abban, hogy amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, megvédjük a családi adócsökkentést.

Kívánok békés, boldog új esztendőt minden magyar családnak!