"Ő is családtag és leírhatatlanul hiányzik" - kétségbeesetten kért segítséget követőitől Kulcsár Edina

Az egykori szépségkirálynő kétségbeesett posztban fordult követőihez segítségért, ugyanis eltűnt szeretett cicájuk, Tigris. Kulcsár Edina és családja minden követ megmozgat, hogy megtalálják a kedvencüket, most pedig a rajongókhoz fordult, bízva abban, hogy hazakerül a családtagként szeretett macska.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 14:15
Kulcsár Edina családtag eltűnt macska

"Eltűnt a cicánk, Tigris! Ha tehetitek, légyszi segítsetek nekem megosztással!" - írta Kulcsár Edina kétségbeesetten Instagram-oldalán. A bejegyzéshez több fotót is csatolt, és arra kérte követőit, hogy osszák meg minél többen, hátha valaki felismeri a kedvencüket.

Követői segítségét kéri Kulcsár Edina.
Követői segítségét kéri Kulcsár Edina. Fotó: Instagram/ Kulcsár Edina

Kulcsár Edina minden követ megmozgat, hogy megtalálják családtagjukat

Tigris a XXI. kerületben, Csepelen tűnt el, a Mária királyné út környékén, és azóta sem került elő.

Egy rendkívül kedves és barátságos cica, akit hat pici gazdája és persze mi is nagyon várjuk haza!

- tette hozzá Edina, aki a posztban telefonszámot is megadott, arra kérve mindenkit, hogy ha bárki látta Tigrist, azonnal jelezze nekik.

Tigrist tegnap kozmetikushoz vitte a család. Ameddig vártak rá, Dion elaludt a babakocsiban, így autó helyett gyalog indultak el, hogy tudjon még aludni egy kicsit Dion, viszont a séta közben a hordozó valahogy kinyílt, Tigris pedig elfutott.

- mesélte Edina.

A család azonnal keresni kezdte a cicát, járták a környéket, hívogatták őt név szerint, hátha előkerül, de hiába. Végül plakátokat és közösségi média posztokat tettek ki.

Végső elkeseredésemben pedig csak a saját kis közösségemhez tudok fordulni, vagyis hozzátok. Tigris nagyon közel áll hozzánk, ő is családtag és leírhatatlanul hiányzik.

- írta elkeseredetten, majd egy videót is megosztott a cicáról, akit várnak haza.

 

