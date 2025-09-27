„Elképzelhetetlen volt, hogy milyen érzés egy saját otthon” - G.w.M elárulta, hogy régen húsz emberrel osztozott egyetlen lakáson

Kulcsár Edina és G.w.M családja ma már semmiben nem szenved hiányt, de a rappernek régebben nem volt ilyen otthona és drága autói. Márk elmondta, hogy egészen más körülmények között nőtt fel, és bár ezt nem bánja, úgy gondolja, egy lehetőség, mint az Otthon Start program, akkoriban teljesen megváltoztatta volna az életüket – írja a Bors.

Így változtatta volna meg G.w.M életét az Otthon Start Program (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M a TikTok-oldalán osztott meg egy videót, amelyben kiáll amellett, hogy a fiatalok alacsony, fix kamatozású hitelhez juthassanak, és így saját otthont teremthessenek. Elárulta, hogy fiatal felnőttként még álmodni sem mert ilyen lehetőségről.

Van ez a 3%-os hitel, amit nagyon sokan szidnak, de mi, én és a családom, akik húszan laktak egy lakásban, máshogy gondoljuk ezt. Nyilván megvolt a maga varázsa, nagyon vártuk az estéket, mindenki tette le a matracokat, lepedőket, és ezt nagyon éltük, mert nagyon nagy szeretet övezte az egész házat. De megvoltak az árnyoldalai is: várni kellett a fürdőre, a mosdóra

– mondta G.w.M.

„A kajálásokat különösen szerettük, mert nyilván egy asztalhoz nem fértünk oda, és a földön meg mindenhol ült mindenki. Tényleg az otthon szeretete, melege fogadott minket mindig, amikor hazaértünk. De a mai világban már sokkal könnyebb, nekünk akkor elképzelhetetlen volt, hogy milyen érzés egy saját otthonba belépni” – mesélte.

G.w.M és Csuti ebben egyetért

Bár a sztárapukák között korábban akadtak nézeteltérések, az elmúlt években sikerült rendezniük a kapcsolatukat. Abban pedig sosem volt vita, hogy mindketten a legjobbat szeretnék a családjuknak és gyermekeiknek, még a távoli jövőt illetően is.

Sokan szidják ezt a 3%-os hitelt, de szerintem ez egy kitűnő lehetőség, egy hatalmas ugródeszka. Minek fizetni az albérletet, amikor a saját otthonodat is fizetheted? A mi időnkben ez egy elképzelhetetlen dolog volt, hogy ilyen könnyen otthonhoz jussunk. Szerintem ez egy nagyon jó dolog

– nyilatkozta G.w.M.

Korábban Szabó András Csuti is hasonlóan pozitív véleményt fogalmazott meg az Otthon Start Program előnyeiről:

„Szerintem, amit ez a forint alapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális.”



